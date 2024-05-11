６萬修車尾款沒付就牽車吃官司 男大生：機車本來就是我的！

陳姓男大生被簡姓師傅指控修車費沒付完就牽車，檢方起訴侵占零件。示意圖，與當事人無關。（資料照）

2024/05/11 18:49

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男大生買2萬元的二手車，找簡姓師傅修車花費15萬多，陳男前後付了8萬多元後，兩人就修車費有爭執，簡男指控陳男闖入他的倉庫把車騎走，沒付尾款，陳男辯稱機車原本就是他的，是消費糾紛，檢方仍以侵入住宅、侵占機車零件起訴。

簡姓老闆控訴，陳男去年一月將機車交給他修理，卻在同年五月間擅自跑去他的倉庫把騎走機車，雖然陳男表示，已付清所有修繕費用，實際上陳男分了好幾次付錢，不過僅支付八萬多元，還有六萬多的尾款沒繳清，認為陳男的舉動已涉嫌侵入住宅、侵占。

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陳男則辯稱，這些修車費他全都付完了，有部分是面交給簡老闆，他提供母親的領款紀錄作證，假設他真的沒付清尾款，機車也是他名下的財產，怎麼能算是侵占？

不過檢方調查，根據對話紀錄，簡姓老闆發現陳男沒把修車費結清，就擅自將機車牽走，原本打算原諒陳男，約好去年五月把車牽回來並結清尾款，沒想到陳男沒履行，還佯裝要還錢。另外，簡姓老闆的朋友也作證，簡姓老闆要陳男繳完錢才能牽車，他事後看監視器畫面才知道陳男自己牽車了。

雖然檢察官並未舉證哪些零件是陳男侵占，但不採信陳男的說詞，認為他犯後態度不好，所以用侵入住宅、侵占機車零件起訴。

律師洪銘憲說，以民法814條規定動產的人，加工物的所有權依然是動產提供者，除非這個加工的價值更高，那麼動產所有權就會變成加工者的，像是把木頭交給木雕師傅做成藝術品，因為木頭變成更有價值的藝術品，所以動產所有權就是師傅的。

以律師的角度，洪銘憲認為，在民法的概念下，該案的爭點在陳男有付部分的修車費，若認為有侵占，會請鑑定證人來證明，以費用推估陳男侵占哪些零件。

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