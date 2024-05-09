「神鬼女會計」狂A双喜電影公司1.24億 竟還用招詐老闆498萬

双喜電影負責人陳永雄女會計陳玉玲不法事證。（資料照）

2024/05/09 16:57

〔記者楊國文／台北報導〕曾發行奧斯卡得獎片「媽的多重宇宙」、知名國片「無雙」等電影的双喜電影發行公司，遭女會計陳玉玲以作假帳、「五鬼搬運」手法侵占1.24億多元公司款，今年1月被依詐欺罪判刑7年定讞，另外判1年2月徒刑、可易科罰金定讞。陳玉玲另涉嫌以廠商請款、繳納稅捐等藉口，詐取双喜電影498萬多元，高等法院今天判她2年6月徒刑定讞，另判5月徒刑、可易科罰金定讞。

双喜電影公司是香港知名製片、監製陳永雄2015年12月在台創建，集團有「双喜」、「台北真好」、「工作公司台灣分公司」等3公司，發行過多部電影大片，包括「從前，有個好萊塢」、「比利林恩的中場戰事」、「湄公河行動」、知名國片「血觀音」、「無雙」等。

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檢方調查，陳永雄平時在香港工作，將台灣的公司財務會計、出納等事項委由現年52歲的陳玉玲處理，陳女卻涉嫌利用職務之便，自2015年12月到2019年2月底，多次持偽造的不實金額公司取款憑條，或以繳稅等名義挪用公款，用來償還私人債務，事後再作假帳掩飾犯行。

陳永雄後來發現公司帳目落差多達1億多元，致電詢問陳女，陳女自知犯行曝光，趕在陳永雄提告前自首，被檢方依侵占等罪嫌起訴。

高等法院審理期間，陳女均坦承詐欺、侵占公款，但辯稱不確定實際挪用金額，部分款項是用在雙喜集團的業務上，高院認定，陳女犯罪事證明確，卻始終未交待犯罪所得去向，侵占公款所得達1億1402萬多元，不久，檢方又發現陳女另侵占詐得1069萬元，併案審理，高院去年9月依詐欺罪判刑7年定讞，另外判1年2月徒刑、可易科罰金。上訴後，最高法院今年1月駁回定讞。

另外，陳玉玲涉嫌於2016、2017年間，向陳永雄謊稱有廠商請款、需繳納稅款等理由，將双喜帳戶內款項匯款至指定帳戶，用在私人用途，各詐取不法款項463萬多元、35萬多元共498萬多元，台北地院依詐欺取財罪判3年、及6月徒刑、併科罰金3萬元。

陳女認為一審判刑過重，上訴高等法院，高院認為陳女等合自首規定，且犯後坦承犯行、且與告訴人達成和解，但未與履行賠償，今改判2年6月徒刑定讞，另判5月徒刑、可易科罰金定讞。

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