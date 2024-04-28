賣場開瓶怪客開酒不結帳 高雄警方循線逮人送辦

警循線逮獲宋男移送法辦。（讀者提供）

2024/04/28 09:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市近日出現1名賣場開瓶怪客！34歲宋姓男子涉嫌在鳳山區賣場內開洋酒、卻不結帳，破壞酒瓶防盜扣未果，造成包裝紙毀損，賣場也無法販售，警方循線查獲，起出毒品吸食器，竟是「2條通」的通緝犯，警訊後依毒品、毀損等罪嫌移送法辦。

這名開瓶怪客近日出現於鳳山區1間賣場，欲開啟「蘇格登12年」洋酒，連續2次蹲下出力，意圖拆下防盜裝置，卻無法破壞裝置，最後放棄，但酒瓶包裝紙已遭損毀，賣場無法繼續陳列販售，只能蒙受損失。

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鳳山警分局五甲派出所據報調閱監視器畫面，鎖定1名可疑男子涉案，毀損過程全都錄，擴大調閱監視器深入追查，發現男子以腳踏車代步，經常出沒前鎮區明鳳十六街一帶，研判男子應住在附近，經多次地毯式查訪，才鎖定男子住處。

五甲所警員前天深夜前往訪視，發現大門敞開，入內查訪，看到宋姓男子在房內舒舒服服躺在床上，現場起獲安非他命吸食器1組。

警方清查宋男身分後，查出涉嫌藥事法及洗錢防制法，已被高雄地檢署通緝1個月，他坦承破壞酒瓶上的防盜扣，想帶走洋酒卻沒成功，不料還是被警方查獲。

警訊後將他依毀損、毒品危害防制條例案，以及藥事法、洗錢防制法通緝，移送高雄地檢署偵辦，全面清查受害店家。

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宋男賣場開酒不結帳，過程監視器全都錄。（讀者提供）

洋酒包裝紙被破壞，造成業者無法販售，只能蒙受損失。（讀者提供）

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