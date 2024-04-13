用友人合成照申辦護照 通緝犯竟順利入出國11次

通緝犯范男用合成照補領身分證再申辦護照，順利入出國11次，被新竹地院判刑。 （記者廖雪茹攝）

2024/04/13 16:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因案被通緝的28歲范姓男子，為了出國，竟找友人林姓男子，利用兩人相似的臉部特徵合成照片，以林男身分證遺失申請補領後，再用林男名義申辦護照，竟順利入出國11次；事蹟敗露後，新竹地方法院依使公務員登載不實罪及冒用身分而提出護照申請罪，各判處4月及5月徒刑。

判決書指出，范男與林男為友人，范男明知林男的國民身分證並未遺失，竟於2018年6月某日，一同前往竹北市某攝影店拍攝2人的照片，由范男持2人的照片，委託友人合成為1張臉部特徵與2人容貌相似的照片，接著持合成照片及林男的戶口名簿影本，向戶政事務所承辦人申辦補領林男的身分證，並順利補領成功。

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范男2018年6月19日再前往外交部領事事務局，以林男的名義及相關身分資料填寫普通護照申請書，並簽署林男名字，黏貼合成照片及補領的林男身分證影本，冒稱為林男本人申辦護照，數日後順利取得護照。

判決書指出，范男持林男護照，陸續於2018年7月7日、7月8日、10月17日、2019年1月30日、3月15日、5月26日、6月10日、6月14日、7月16日、8月21日、10月15日，多次入出國，損害林男本人、外交部領事事務局管理護照及入出國籍移民署管理國民入出國資料正確性。全案經新竹縣政府警察局移送偵辦，范男偵訊中坦承不諱。

法官認為，范男明知國民身分證及護照等證件均屬個人重要身分表彰，亦涉及國家主管機關管理領證人資格，其竟為躲避自身刑事責任，擅自以他人名義申領身分證、護照，足生損害於公家機關管理正確性，最終依使公務員登載不實罪，處有期徒刑4月，得易科罰金；又犯冒用身分而提出護照申請罪，處有期徒刑5月。

范男不實申請補發的國民身分證，已由戶政機關註銷並收回，冒用身分所申辦的護照，經外交部領事事務局撤銷核發該護照之處分，並註銷該護照。

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