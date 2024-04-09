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神鬼女會計A北律2912萬遭求償 出庭哽咽稱願分期還款求原諒

前北律女會計李雪琴A公會2912萬多元，北院今開庭她親自出庭。（記者溫于德攝）

前北律女會計李雪琴A公會2912萬多元，北院今開庭她親自出庭。（記者溫于德攝）

2024/04/09 18:01

〔記者溫于德／台北報導〕台北律師公會女會計李雪琴，利用處理公會公款及辦活動等機會，多年來侵占上千萬款項。李女去年11月已被判賠5591萬餘元，至於另一筆她遭北律追討2912萬餘元的官司，台北地院下午開庭，李女哽咽自稱可以逐月還款，也盼公會能原諒她。

李女是在1998年起任職北律公會秘書處會計，先被抓包自2013年起至2020年間，長期利用經手公款帳戶調撥的職務之便，以多報少、收款不入帳等手法，A走公會6098萬餘元；李女後續再被查出侵占2912萬餘元。

刑事部分，高等法院考量李雪琴侵占犯罪長達8年，坐享鉅額利益，造成北律重大財產損害，今年1月中依侵占罪對她判刑7年，未返還犯罪所得5458萬餘元沒收。

民事部分，北院去年11月底先就李女侵占6098萬元部分宣判，經扣除她已返還的款項，判賠5591萬餘元。北院今再就她被求償2912萬元以及60萬元會計師鑑識費用一案，開庭審理。

李雪琴泣訴否認要負擔會計鑑識費用，至於2912萬元則有重複計算的問題，因為金額是由北律請會計師計算，讓她不知道該如何稽核。

李雪琴還提到，前案她已被判賠很多錢（5591萬多元），希望北律能讓她以每月分期方式償還一部分的金額，令案發後她的房子被拍賣，也希望能取得公會的原諒。

北律訴訟代理人指李學琴在刑案期間都只是空言質疑會計師鑑定出來的金額怪怪的，並未具體說明哪一筆有問題；且她並未提出每月還款計畫。全案定6月4日再度開庭。

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