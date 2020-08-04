使中國與全球為敵？ 《紐時》披露習近平的「威權智囊」

中國國家主席習近平。（美聯社）

2020-08-04 16:18:36

〔即時新聞／綜合報導〕在最高領導人習近平上台後，中國與國際社會的關係持續退步，幾已陷入進退維谷的困境，外媒披露，在習近平鐵腕領導背後，有一群負責塑造並捍衛中共強硬政策的智囊存在，這些被稱為「威權主義學者」的中國學者隨著當局搖擺，加劇中國與世界的對立態勢。

美國《紐約時報》刊文指出，在全球意識型態競爭日漸激烈的當前，習近平背後這群智囊紛紛獻策，認為中國需搶回世界強國的地位，甚至將目標定在取代美國，《紐時》認為，這些智囊中的部分學者曾受過西洋教育，甚至曾支持西方思潮，卻在習上台後的某個時間點轉而鼓吹支持一黨專政，甚至表態力挺習近平的威權領導。

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《紐約時報》特別點名北京法學教授田飛龍，曾表態認同香港自由政治理念的田飛龍，在2014年香港雨傘運動後變轉變為中共政權的積極捍衛者，田在描述自身態度轉變時解釋，自由若太過火將威脅國家統一，自承已是港版國安法的堅定支持者。

美國《自由亞洲電台》則引述旅美中國學者陳奎德的分析指出，這些中國學者依附在共產黨領導統治的體系下，為了自身利益而「投當權者所好」，所以他們轉變立場改支持官方政策，甚至化身推手引導公眾輿論走向政府，間接促成當前中國與世界對抗的局面。

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