強化導彈防禦恐引中韓抗議 日防相：捍衛領土需要他國理解？

因應中國和北韓的威脅，日本執政黨自民黨近日提出要「強化導彈防禦」，日本防衛大臣河野太郎（見圖）今日表示，「日本保衛國土，為何需要中國和韓國的理解？」（美聯社資料照）

2020-08-04 21:52:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國海警船連續111天出現在釣魚台（尖閣諸島）周邊海域，北韓也傳出有將核彈頭裝設在彈道飛彈的技術，日本執政黨自民黨近日則提出要「強化導彈防禦」；對此，日本防衛大臣河野太郎今（4）日表示，「日本保衛國土，為何需要中國和韓國的理解？」

綜合日媒報導，由於中國與北韓的威脅日益增大，日本自民黨已擬好提案，要在「防衛性國防」的概念之下，增強攔截導彈的威力。

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日本防衛大臣河野太郎今早在記者會被問到，強化導彈防禦可能無法取得中國和韓國的理解，他回應表示，「中國正迅速增設導彈，需要他們理解什麼？日本保衛自己的領土，需要韓國的理解嗎？」

根據《共同社》報導，日本首相安倍晉三晚間在官邸召開國家安全保障會議（NSC），與會者包含副首相兼財務相麻生太郎、外相茂木敏充、防衛相河野太郎和官房長官菅義偉等，共同會見自民黨導彈防禦討論小組主席、前防衛相小野寺五典，接受對敵對基地攻擊能力提升威懾力的建議。

小野寺五典表示，「隨著導彈技術的提升，為保衛我國而迫不得已的情況下，有必要在對方領土、領空內阻止導彈」；對此，日本政府為了趕上2021年度預算申請的截止時間，造成導彈防禦出現空白，預計在9月底彙總討論。

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