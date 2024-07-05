11縣市飆高溫 南部、大台北恐破37度

今日各地高溫普遍約32到35度，桃園以北及中南部有局部36、37度高溫發生的機率，氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」也指出，週五天氣爆熱！「南部、大台北盆地注意37度以上高溫！」。（資料照）

2024/07/05 06:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（5日）太平洋高壓仍強，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍約32到35度，桃園以北及中南部有局部36、37度高溫發生的機率，氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」也指出，週五天氣爆熱！「南部、大台北盆地注意37度以上高溫！」

氣象署也持續對11縣市發布高溫資訊，其中台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、嘉義市則是黃色燈號。

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今日天氣方面，環境風場為東南風，台東及恆春半島偶有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部也有零星降雨，午後各地山區及嘉義以南平地出現短暫雷陣雨的機率高，南高屏降雨範圍廣，南部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，午後外出請留意天氣變化。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場持續為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週六（6日）太平洋高壓偏強，各地晴到多雲、高溫炎熱，環境風場為東南風，台東及恆春半島偶有零星短暫陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區也有零星降雨，午後熱力作用下，嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率。

週日至週二（7日至9日）太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍擴大，週日、週一午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，大氣環境有利對流發展，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，雨勢有可能持續到晚上，週二除上述地區外，東北部平地也有局部短暫雷陣雨；隨著風向由東南風轉為偏南風，這三天除東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨外，週日清晨至上午中部以北沿海地區也有零星降雨，週二清晨至上午中南部沿海地區亦有零星降雨。

週三、週四（10日、11日）環境風場轉為西南風，各地仍為晴到多雲，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；天氣仍炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，請留意。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 37 27 ~ 35 29 ~ 34 27 ~ 32

氣象署也持續對11縣市發布高溫資訊，其中台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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