07/05 各報重點新聞一覽

中國新華社駐台記者被爆料「盯梢」某政論節目，國安局長蔡明彥昨日在立法院受訪時強調，有接獲各種不同情資，已將資訊交給有關單位進行查辦，調查局已立案偵辦。（記者田裕華攝）

2024/07/05 07:04

自由時報

新華社駐台記者盯梢政論節目 國安局：確有情資 調局已立案偵辦

中國新華社駐台記者被爆料「盯梢」某政論節目，要求節目主題須符合國台辦要求，以達「以台制台」效果。國安局長蔡明彥昨日在立法院受訪時強調，有接獲各種不同情資，已將資訊交給有關單位進行查辦，調查局已立案偵辦。陸委會主委邱垂正指出，行政調查若有查到具體事證，會移轉給司法機關，相關程序進行中。

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今年預估經濟成長3.94％ 軍公教調薪啟動

明年軍公教是否調薪受到關注，行政院長卓榮泰昨在院會表示，今年預測經濟成長率三．九四％，政府必須帶頭示範拚經濟，因此明年度全國軍公教的薪資待遇會往合理方向調升，他指示人事總處邀集相關部會，立即啟動明年軍公教員工待遇調整作業機制。

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哄騙拍照拉下水 中配溺斃2幼女 殺人罪送辦

中國配偶簡姓女子去年與丈夫、孩子來台後，因生活習慣不同等瑣事，常與公婆起爭執，相比八歲及十歲女兒備受兩老疼愛，簡自認在家中地位不受重視，本月二日認為又遭婆婆斥責，帶著兩個女兒到新北市碧潭，哄騙要拍照後牽拉兩女下水，再將手鬆開讓孩子滅頂，自己游回岸上；警方依殺人罪移送台北地檢署，檢方向法院聲請羈押簡女獲准。

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聯合報

陸扣台船 美促溝通和平解決

澎湖「大進滿八十八號」漁船二日晚間因越界捕魚遭大陸海警登檢並扣留，再次引發兩岸緊繃情勢，美國國務院三日表示，正在密切注意此事發展，鼓勵雙方維持溝通管道暢通，並以和平方式解決此一事件。

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巨石砸斷軌 台鐵和仁至崇德路段搶通又斷

地震加上近日豪雨不斷，花東交通頻受影響，台鐵花蓮和仁至崇德間路段前天才完成土石流清除，恢復雙線通行，昨清晨又發生巨石崩落意外，不僅東正線鋼軌被砸斷，電車線設備也壞了，只能以西正線單線雙向行車，上下行列車延誤約十五至廿分鐘。台鐵昨出動怪手打碎巨石移除，預計今上午首班列車恢復雙線通車。

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中國時報

邱垂正：兩岸關係就是兩岸關係

陸委會副主委梁文傑日前在廣播節目稱兩岸實質就是兩個國家，讓外界質疑政府的兩岸政策是否出現變化？陸委會主委邱垂正4日出面澄清，強調政府立場一貫，「兩岸關係就是兩岸關係」，將依據中華民國憲政體制處理兩岸事務，並呼籲對岸相向而行。

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台積電衝1005元 帶動台股創新高

台積電4日開盤飆上千元大關，晉升「千金股」行列，盤中一度衝上1010元歷史新高價，終場以1005元作收，大漲26元、市值攀升至26.06兆元；台股多頭氣勢擋不住，盤中最高來到2萬3571點，終場上漲350點，收在2萬3522點，盤中、收盤雙雙刷新歷史新高。

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行政院發言人陳世凱表示，軍公教調薪有一定機制，會在七月底定案完成相關程序。（記者鍾麗華攝）

中國配偶簡姓女子被警方依殺人罪移送台北地檢署，檢方向法院聲請羈押簡女獲准。（記者陳彩玲攝）

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