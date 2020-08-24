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    共和黨全代會將登場 川普可望展表演長才扭轉民意

    美國共和黨今天在北卡羅來納州夏洛特市召開全代會，競選連任的川普將打破傳統，在4天議程中天天都露面演說。（路透）

    美國共和黨今天在北卡羅來納州夏洛特市召開全代會，競選連任的川普將打破傳統，在4天議程中天天都露面演說。（路透）

    2020-08-24 21:49:21

    〔中央社〕美國共和黨全國代表大會今天登場，總統川普將全力發揮他的表演本事，希望國民別再關注他處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機一團混亂，讓他成功連任白宮主人。

    法新社報導，疫情與隨之而來的經濟衝擊，讓美國民眾感到憤怒，現在川普民調落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）一大截。

    但川普堅稱他能複製2016年的意外勝選。他還希望，即將提名他角逐11月3日總統大選的共和黨全代會，會讓他的聲勢應聲反彈。

    出於疫情因素，這次共和黨全代會跟上週的民主黨全國代表大會相同，主要是以線上方式舉行。但除了技術面的變動，川普也準備打破其他傳統，演出一場個人秀。

    全代會一般的標準作法為，候選人大致遠離舞台，直到最後一晚才登場，但川普預計4天都會待在鎂光燈下。

    在川普的第一任期，他的家族在白宮擁有的影響力與管道非比尋常，這次全代會川普一家人也將無所不在。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）25日將在白宮玫瑰花園（Rose Garden）發表演說；川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）、女兒兼顧問伊凡卡（Ivanka Trump）、媳婦賴拉（Lara Trump）都將發聲。

    共和黨代表們今天在北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）召開會議，替全代會揭開序幕時，則將聆聽川普本人講話。

    27日川普還將在白宮發表全代會最高潮的演說，大秀自己的權力，不顧傳統而把選舉造勢和總統職位混為一談。共和黨人希望演說後接著施放煙火。

    同樣令人驚訝的是，力挺川普的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也將在正式出訪以色列期間，在全代會上發表演說。

    常有人說民主黨與好萊塢（Hollywood）關係深厚，有利他們展現政治的娛樂面。上週的民主黨全代會堪稱精心製作。拜登最後感性承諾，他將在川普「黑暗」的第一任期後「成為光明的盟友」，讓大會在高潮中劃下句點。

    但川普除了在房地產開發界叱吒風雲數十年，也曾在電視圈打滾多年。

    有報導指川普讓自己昔日實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）的2名製作人協助安排全代會。對於這項消息，外界似乎並不訝異。

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