交易額逾32億！台灣人暗網販毒在美落網 恐判無期徒刑

美國司法部破獲在暗網的毒品交易平台Incognito Market，經營平台的台灣籍嫌犯林睿庠在紐約甘迺迪機場落網。圖為平台登入頁面。（圖擷自美國司法部官網）

2024/05/21 10:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部表示，23歲台灣籍男子林睿庠涉嫌在「暗網」經營毒品交易平台「Incognito Market」，讓世界各地用戶匿名買賣毒品，本月18日在紐約甘迺迪機場落網；若罪名成立，最少也要判無期徒刑。

美國司法部新聞稿表示，Incognito Market於2020年10月開始運作，由林睿庠一手打造並控制所有運營工作，擁有平台的最終決策權，全球用戶在上面進行的交易達到1億美元（約新台幣32.3億元）之多，平台賺取了數百萬美元利潤。

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Incognito Market採用了電商網站的多種功能，造訪網頁後，用戶必須輸入使用者名稱和密碼登入，並從數千個清單中尋找「商品」，裡頭包括非法麻醉藥品和貼錯標籤被處理掉的處方藥，例如海洛因、古柯鹼、致幻劑麥角酸二乙醯胺（LSD）、搖頭丸（MDMA）、口服鴉片類藥物羥考酮、冰毒、K他命、阿普唑侖等等。

Incognito Market宣稱平台販售的處方藥是真品，但實際上並非如此，去年11月有臥底執法人員收到據稱是羥考酮的藥物，但經過測試顯示那些其實是芬太尼（吩坦尼）。

Incognito Market上的所有產品都由不同供應商出售，賣方在註冊後必須支付入場費，並且繳交毒品售價5％給平台，做為「員工」薪資和伺服器費用。

Incognito Market同時還利用加密貨幣打造出自身的交易系統，買家將虛擬貨幣存入帳戶後購買毒品，貨幣便會轉移到賣方帳戶並由平台扣掉5％，在此過程中買賣雙方皆為匿名。

林睿庠所面臨的「持續性犯罪組織（continuing criminal enterprise）」若成立，最低就是無期徒刑起跳。此外，他還被指控最高可判無期徒刑的共謀販毒罪、最高20年有期徒刑的洗錢罪、最高判刑5年的共謀販售造假和貼錯標籤藥物等罪嫌。

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Incognito Market選擇毒品下單的介面。（圖擷自美國司法部官網）

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