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機械軸承夾藏10公斤愷他命 警破獲運毒集團逮1嫌

運毒集團利用機械軸承中空部位暗藏愷他命闖關。（刑事局南打中心提供）

運毒集團利用機械軸承中空部位暗藏愷他命闖關。（刑事局南打中心提供）

2024/05/20 11:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心偵破一起利用國際包裹夾藏第3級毒品愷他命走私案，愷他命重達10公斤，約可供3萬人次吸食，逮捕34歲林姓嫌犯，依違反毒品危害防制條例解送橋頭地檢署偵辦。

刑事局是在今年3月間接獲關務署高雄關通報，有5件來自德國的國際包裹內容物價值遠不及國際運費，十分可疑，經以X光機掃描，發現包裹內共夾藏10公斤第3級毒品愷他命。

南打中心立即組成專案小組，歷時2個多月跟監蒐證後發動搜索，逮捕林嫌，並查扣聯繫運輸毒品使用的行動電話等證物。

專案小組調查，該運毒集團利用機械軸承中空部位，塞入特殊管徑塑膠水管，再將愷他命封裝於塑膠水管內，利用國際小型包裹申報通關。

運毒集團為躲避檢警查緝，冒用他人名義作為包裹收件人，又高價雇請車手出面收件，意圖製造偵查斷點添加查緝困難，警方最後仍將犯嫌緝捕到案，瓦解運毒集團。

由於毒品封裝於金屬材質的機械軸承內，警方會同海關人員使用砂輪機、鑿子等工具進行取證，取證過程火花迸射、專案小組成員制服都遭噴濺燒焦痕跡。

刑事局提醒，運輸3級毒品係7年以上有期徒刑重罪，民眾如遇到以高價報酬要求代收包裹等可疑工作應提高警覺，以免身陷囹圄後悔莫及。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

刑事局南部打擊犯罪中心查獲愷他命重達10公斤，約可供3萬人次吸食。（刑事局南打中心提供）

刑事局南部打擊犯罪中心查獲愷他命重達10公斤，約可供3萬人次吸食。（刑事局南打中心提供）

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