澳洲媽媽涉運毒來台 市價破4000萬

網路連署救援澳洲婦女Debbie Voulgaris。（擷取自change.org網站）

2024/05/18 17:52

〔記者謝武雄／桃園報導〕56歲澳洲籍婦女Debbie Voulgaris（黛比）去年12月10日搭機從馬來西亞來台，行李箱夾層查獲第1級毒品海洛因、古柯鹼等4000多公克，市價超過4000萬元，桃園地檢署日前以違反毒品危害防制條例提起公訴。據悉，澳洲當地認為黛比是無辜的，發起連署援救。

航警局安全檢查大隊及關務署去年12月10日下午6點40分左右，在桃園國際機場第2航廈執行入境行李X光儀檢時，發現一件來自馬來西亞託運來台的託運行李X光影像顯示有異，在黛比提領行李後，於海關查驗台前攔查，果然在行李箱夾層內發現一包毛重7059.15公克白色粉狀物，其中海洛因純質淨重3890.03公克、古柯鹼純質淨重384.8公克，市值超過4000萬元。

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檢警調查，黛比與販毒集團約定以美金1800元代價，提供住宿、交通費用，協助運毒來台，黛比偵訊時供稱，她不知道託運行李內有一級毒品，她以為只是衣服；警方特別到她預訂的飯店埋伏，準備將犯毒集團一網打盡，但等待多時無人接應，已把相關情資提供給駐外單位追蹤幕後集團。

搶救黛比的網站提到，黛比目前被關在台灣，任何認識她或見過她的人都瞭解她純潔善良的心，她是5個孩子的母親，她被錯誤地指控犯有她沒有犯下的罪行，她可能面臨死刑或終身監禁；請在請願書上簽名，幫助一個無辜的，純潔的母親獲得自由，它們需要每個人簽署請願書，提交給法院，為正義而戰。

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