販毒集團「死轉手」躲查緝 運毒小蜜蜂被逮反成破口

警方上門逮捕劉嫌（白衣者）。（警方提供）

2024/05/04 20:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個由夫妻、情侶檔組成的販毒集團，將毒品交付運販毒的小蜜蜂時，採「死轉手」方式，將毒品放在特定處讓對方收貨，過程中雙方互不碰面接觸掩人耳目，藉此製造斷點規避查緝，但百密一疏，警方先逮小蜜蜂形成破口，再循線瓦解上手集團，檢方近日偵結，依毒品罪起訴。

「死轉手」是情報術語，意思是指將情資放在某處，由對方自行取回，過程中雙方互不碰面，現常用在毒品交易，販毒集團擔心被出賣或是跟監警方當場逮捕，因此將毒品放在雙方約定地點後，掉頭就走，試圖讓警方無法溯源。

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台中市刑大偵五隊長李嘉興今天說明案情指出，該隊去年陸續逮捕多名藥腳，發現都是與俗稱小蜜蜂的游姓男子（22歲）交易追緝，查出游嫌是販毒交通第一層，以微信暱稱「維納斯」群組做為交易平台，毒品以知名影音平台「TIK TOK」做為專屬標誌外包裝，且以上述死轉手方式與上手販毒集團交收毒品，製造斷點規避查緝。

案經剖析游嫌相關資料（包括行車軌跡、拼湊斷點、釐清上下從屬關係、蒐證及追查藏匿處所）後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，逐層突破該集團脈絡後，陸續將上游販毒集團成員全數查緝到案，查扣販毒工具手機及毒咖啡包20包、K他命4包、K盤1組、現金2萬9600元等證物。

經查，該集團以劉男（32歲）及吳女（30歲）夫妻檔為首，負責提供毒品，再以拆帳方式僱用情侶檔戴男（24歲）及何女（26歲）做為線上控機人員，其中吳女與何女為表姊妹關係，指揮旗下小蜜蜂游嫌專責取貨及送貨，而警方當天到劉男住處搜索時，正要外出接孫子的劉母得知兒子竟涉販毒重罪，雖傷透心仍力勸兒子面對錯誤，務必痛改前非。而全案訊後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方也在近日起訴在案。

警方查扣毒品、現金及手機等證物。（警方提供）

毒品以「TIK TOK」做為專屬標誌外包裝。（警方提供）

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