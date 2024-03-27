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泰蒙族頭目率團來台觀光兼運毒 民族風布藝品夾逾億元海洛因

航警局與台北關今天宣布破獲泰國蒙族人以假觀光真運毒方式走私36.644公斤海洛因入境案，逮捕以泰國蒙族頭目SAE為首的4名泰國籍旅客，以及接貨的黃姓主嫌，桃園地方檢察署近日依違反毒品危害防制條例罪嫌將5人提起公訴。（航警局提供）

航警局與台北關今天宣布破獲泰國蒙族人以假觀光真運毒方式走私36.644公斤海洛因入境案，逮捕以泰國蒙族頭目SAE為首的4名泰國籍旅客，以及接貨的黃姓主嫌，桃園地方檢察署近日依違反毒品危害防制條例罪嫌將5人提起公訴。（航警局提供）

2024/03/27 15:05

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕航警局與台北關今天宣布破獲泰國蒙族人以假觀光真運毒方式走私36.644公斤海洛因入境案，逮捕涉嫌夾帶毒品入境的4名泰國蒙族人及接貨的黃姓主嫌，桃園地方檢察署近日依違反毒品危害防制條例罪嫌將5人提起公訴。

航警局表示，以泰國蒙族頭目SAE為首的4名泰國籍旅客，在去年12月間以旅遊名義參加旅行團來台，並將市值高達新台幣上億元，總重36.644公斤的第一級毒品海洛因夾藏在民族風布藝品內，企圖蒙混入境後脫團與台灣買家接洽，沒想到入境後其中2人就遭航警局及海關人員當場攔查，航警局立即成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

航空警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗指出，遭查獲的2名犯嫌犯供稱，此行共有4人參與，都是來自泰國與緬甸邊界的蒙族，頭目SAE以每人80萬元泰銖代價利誘3名族人加入，每人將約9公斤毒品夾藏在民族風布藝品內，不料，一入境台灣就遭攔查逮捕。

至於SAE與另1名族人入境後就與旅行團脫隊，仍逕自聯繫在台接應之黃姓買家進行交易。航警根據落網族人供出細節，全程掌控SAE及共犯行蹤，在桃園某飯店逮捕2人後，利用SAE聯繫泰國上游與台灣買家相約取貨。

陳綿宗表示，SAE落網後假意配合聯絡，卻以蒙族母語向對方示警，仍被專案小組員警機警識破，順利逮捕自高雄駕車北上接貨的黃姓主嫌，桃園地檢署近期依違反毒品危害防制條例罪嫌將5人提起公訴。

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航警局與台北關今天宣布破獲泰國蒙族人以假觀光真運毒方式走私36.644公斤海洛因入境案，逮捕以泰國蒙族頭目SAE為首的4名泰國籍旅客，以及接貨的黃姓主嫌。（航警局提供）

航警局與台北關今天宣布破獲泰國蒙族人以假觀光真運毒方式走私36.644公斤海洛因入境案，逮捕以泰國蒙族頭目SAE為首的4名泰國籍旅客，以及接貨的黃姓主嫌。（航警局提供）

航警局與台北關今天宣布破獲泰國蒙族人以假觀光真運毒方式走私36.644公斤海洛因入境案，逮捕以泰國蒙族頭目SAE為首的4名泰國籍旅客，以及接貨的黃姓主嫌。 （航警局提供）

航警局與台北關今天宣布破獲泰國蒙族人以假觀光真運毒方式走私36.644公斤海洛因入境案，逮捕以泰國蒙族頭目SAE為首的4名泰國籍旅客，以及接貨的黃姓主嫌。 （航警局提供）

航警局與台北關今天宣布破獲泰國蒙族人以假觀光真運毒方式走私36.644公斤海洛因入境案，嫌犯將第一級毒品海洛因夾藏在民族風布藝品內，企圖藉此矇混入境。 （航警局提供）

航警局與台北關今天宣布破獲泰國蒙族人以假觀光真運毒方式走私36.644公斤海洛因入境案，嫌犯將第一級毒品海洛因夾藏在民族風布藝品內，企圖藉此矇混入境。 （航警局提供）

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