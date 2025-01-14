TPASS 2.0回饋來了！每月搭11次到31以上 最高40％乘車回饋金

TPASS 2.0回饋金上路。（交通部公路局提供）

2025/01/14 15:52

首次上稿14:28

更新時間15:52

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（14日）宣布，通勤月票TPASS 2.0上路，只要每月搭乘11次以上的民眾就有回饋，搭乘31次以上就可回饋30%乘車金額，只要在今年3月31日前取得TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，今年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將由中央再加碼回饋10%乘車金額。

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（14日）宣布，通勤月票TPASS 2.0上路，只要每月搭乘11次以上的民眾就有回饋，搭乘31次以上就可回饋30%乘車金額，只要在今年3月31日前取得TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，今年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將由中央再加碼回饋10%乘車金額，若加上最高30%的回饋金額，等於有40%的回饋金。

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交通部公路局說明，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋是針對持電子票證，需完成記名登錄，每月搭乘公共運輸達11次以上的民眾提供一定比例乘車金額回饋，以公路公共運輸包括國道客運、公路客運、市區公車為例，每月搭乘11次到30次，可回饋15%乘車金額、搭乘31次以上，則可回饋30%乘車金額。

公路局說明，為了回饋民眾對於TPASS 2.0政策的支持，特別發行TPASS 2.0票卡，只要在今年3月31日前取得TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，今年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將由中央再加碼回饋10%乘車金額。

另外，針對已有常客優惠的軌道運輸包括台鐵、台北捷運、新北捷運，每月搭乘11次以上，中央也有再提供2%回饋。

公路局進一步提醒，參與公共運輸常客優惠回饋民眾需先至公路局常客優惠回饋網頁（https://tpass.thb.gov.tw）點選進入各票證公司記名專區完成記名登錄程序，今年2月起將自完成記名登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，且可自次月25日起至指定管道靠卡領取當月份回饋金，最快於114年3月25起可領取2月份回饋金。

另外，公路局也特別提醒，想要購買TPASS 2.0票卡的民眾，可至四大超商多媒體事務機預購或各捷運站服務台或售票加值機購買，自今年3月25日起，即可持票卡至四大超商櫃台由店員協助或至台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）靠卡領取回饋。

TPASS 2.0回饋金上路。（交通部公路局提供）

TPASS 2.0回饋金上路。（交通部公路局提供）

TPASS 2.0回饋金上路。（交通部公路局提供）

TPASS 2.0回饋金上路。（交通部公路局提供）

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