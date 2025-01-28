誰幹的？居民車停空地無故遭潑強酸 宜蘭羅東警方偵辦

宜蘭縣羅東鎮維揚路80巷發生車輛莫名被潑灑疑似高腐蝕性強酸，造成車體嚴重受損，人心惶惶。（林姓車主提供）

2025/01/28 10:50

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮維揚路80巷發生2輛車莫名被潑灑疑似高腐蝕性強酸，造成車體嚴重受損，其中1輛4個輪胎還被刺破，羅東警方據報已展開蒐證偵辦。受害林姓車主說，除了車輛受損，附近也常有民眾與小孩進出，萬一潑到人怎辦，已造成人心惶惶，希望能趕快抓到這個嫌犯；警方表示已積極在偵辦中。

羅東鎮維揚路80巷有一處空地（羅東救國團對面巷子裡），開放停車多年；林姓車主26日晚上10點30分將車停在該處，昨晚8點左右前往取車，發現整輛車遭潑灑疑是強酸的高腐蝕性溶液；不只他的車受損，旁邊的一輛車也被潑，4個輪胎還被刺破，他並未與人結怨，對於車輛莫名遭攻擊破壞，真是覺得不可思議。

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林姓車主說，被潑的液體就類似強酸之類的東西，該處空地是公有地，附近居民都可以停，很多車停在那邊，聽警察說之前有也有車輛被刺破輪胎，但這次是嚴重到潑強酸，而且是一次2台車，他的車四面與車頂都有強酸痕跡，沒有一處是完好，可能全車都要拷，而且有些熔到車裡，他的車才買1年，而且現在是過年，也找不到地方修，真的不知該怎麼辦。

林姓車主指出，他們昨晚就報案，警察今天也到場蒐證，希望有目擊者能提供訊息，一起抓這個嫌犯，他住在附近8年都沒發生過連種事，現在搞成這樣，附近居民都人心惶惶，附近還有北成國小，萬一有小孩來空地玩或民眾經過被潑到怎麼辦，希望警方能趕快破案。

羅東警方表示，經查該路段去年3月間，也曾發生汽車輪胎遭刺破情形，羅東分局獲報後已積極調閱監視器偵辦中，並加強該處巡守、防制再犯。羅東分局呼籲，警方絕不容許違法行為，民眾切勿因一時衝動誤蹈法網，如有違法將依法嚴辦，絕不寬貸。

該處公有地是縣府所有，約300坪左右；據了解，縣府曾3次標售都未標出，因考量民眾有停車需求，整理後開放給民眾停車使用，目前並無人管理。

宜蘭縣羅東鎮維揚路80巷發生車輛莫名被潑灑疑似高腐蝕性強酸，造成車體嚴重受損，人心惶惶。（林姓車主提供）

宜蘭縣羅東鎮維揚路80巷發生車輛莫名被潑灑疑似高腐蝕性強酸，造成車體嚴重受損，人心惶惶。（林姓車主提供）

宜蘭縣羅東鎮維揚路80巷發生車輛莫名被潑灑疑似高腐蝕性強酸，造成車體嚴重受損。（林姓車主提供）

宜蘭縣羅東鎮維揚路80巷發生車輛莫名被潑灑疑似高腐蝕性強酸，造成車體嚴重受損。（林姓車主提供）

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