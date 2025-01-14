臨停全家超商被迫收500元停車費 女車主無奈：當積陰德

全家超商公告使用規定，收取500元清潔費。（圖由民眾提供）

2025/01/14 15:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市一名女子將車子臨停在大社區某全家超商旁，未料離去時被要求付500元停車費，她在網路上發文抱怨，第一次臨停超商還要被坑錢，感受很差勁，無奈說「就當積陰德」，網友質疑「這種告示牌真的有法律效力嗎？」警方表示，臨停處為私人土地，且店家已經公告，並未違法。

仁武分局今（14）日前往了解，經向區公所確認車輛停放處屬超商的私人土地；此外，超商店長表示該處為私人土地，店家自訂私人場地使用規定，如騎士不在門市而停放機車，違反使用約定者將酌收清潔費新台幣500元。

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該女子PO文描述事發經過，她昨日下班後，將車子臨停沒畫紅線的店家旁邊拿晚餐，原想再到該全家買飲料，沒想到回來取車時發現車子被花圃圍起來，然後有中年男子從店家衝出來指她影響做生意，要求支付500元。

原PO說，停車時並沒有擋到其它車輛，僵持後還是付了錢，發票抬頭也沒打停車費，她停的方向也沒標示要收500元，真的是莫名其妙，感受很差勁，想消費的興致都化為烏有。

網友說，「收500搶劫喔」、「強制罪了吧」、「投訴全家總公司跟轄區政府停管處，看開立發票部分是否合法」，原PO回應，叫警察還做筆錄很麻煩，下班後只想趕快回家，500元就當積陰德。

全家超商收取臨停清潔費惹議。（圖由民眾提供）

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