為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    臨停全家超商被迫收500元停車費 女車主無奈：當積陰德

    全家超商公告使用規定，收取500元清潔費。（圖由民眾提供）

    全家超商公告使用規定，收取500元清潔費。（圖由民眾提供）

    2025/01/14 15:23

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市一名女子將車子臨停在大社區某全家超商旁，未料離去時被要求付500元停車費，她在網路上發文抱怨，第一次臨停超商還要被坑錢，感受很差勁，無奈說「就當積陰德」，網友質疑「這種告示牌真的有法律效力嗎？」警方表示，臨停處為私人土地，且店家已經公告，並未違法。

    仁武分局今（14）日前往了解，經向區公所確認車輛停放處屬超商的私人土地；此外，超商店長表示該處為私人土地，店家自訂私人場地使用規定，如騎士不在門市而停放機車，違反使用約定者將酌收清潔費新台幣500元。

    該女子PO文描述事發經過，她昨日下班後，將車子臨停沒畫紅線的店家旁邊拿晚餐，原想再到該全家買飲料，沒想到回來取車時發現車子被花圃圍起來，然後有中年男子從店家衝出來指她影響做生意，要求支付500元。

    原PO說，停車時並沒有擋到其它車輛，僵持後還是付了錢，發票抬頭也沒打停車費，她停的方向也沒標示要收500元，真的是莫名其妙，感受很差勁，想消費的興致都化為烏有。

    網友說，「收500搶劫喔」、「強制罪了吧」、「投訴全家總公司跟轄區政府停管處，看開立發票部分是否合法」，原PO回應，叫警察還做筆錄很麻煩，下班後只想趕快回家，500元就當積陰德。

    全家超商收取臨停清潔費惹議。（圖由民眾提供）

    全家超商收取臨停清潔費惹議。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播