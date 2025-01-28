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    除夕清晨國道飆1.6倍車流！國道、省道易塞車路段看這裡

    除夕國道交通管制。（高公局提供）

    除夕國道交通管制。（高公局提供）

    2025/01/28 10:17

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（28日）是除夕，交通部高速公路局預估今天南下路段車流會較多，今天0時到5時交通量為6.5百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。高速公路局和公路局也公布國道和省道易塞車路段，提醒駕駛人注意。

    高速公路局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

    目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.9百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、匝道儀控等。

    高公局呼籲預假期間各國道皆可能出現相當大交通量，建議南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。

    交通部公路局則預估今天仍有部分返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段如台64線接國3中和交流道，主要省道幹道包括台61鳳鼻至香山，及觀光景點聯外道路，包括北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段等。

    公路局建議用路人，出發前可先以幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢當地交通狀況再出發，以避免塞在車陣中。

    除夕國道北部區域路況。（高公局提供）

    除夕國道北部區域路況。（高公局提供）

    除夕國道中部區域路況。（高公局提供）

    除夕國道中部區域路況。（高公局提供）

    除夕國道南部區域路況。（高公局提供）

    除夕國道南部區域路況。（高公局提供）

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