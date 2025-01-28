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    楊梅休息站車禍4死4傷！展女昏迷指數3恢復到7 轉送三總治療

    楊梅休息站重大車禍，倪姓駕駛的妻子、展姓女子已從部立桃園醫院轉院至台北三軍總醫院治療。（記者謝武雄攝）

    楊梅休息站重大車禍，倪姓駕駛的妻子、展姓女子已從部立桃園醫院轉院至台北三軍總醫院治療。（記者謝武雄攝）

    2025/01/28 10:34

    〔記者謝武雄／桃園報導〕國道一號楊梅休息站，25日傍晚發生一起電動自小客車撞上分隔島起火燃燒，造成4死4傷慘劇，其中40歲倪姓駕駛一家5口、3死2重傷，其中8歲的兒子二度燒燙傷目前仍在林口長庚醫院救治，另39歲倪妻、展女一度昏迷指數只剩3，目前情況好轉到達7、燒傷面積40％，因醫療需求由部立桃園醫院轉送至台北三軍總醫院燒傷中心，另外展女4歲姪女（姓展）、11歲外甥女（姓吳）目前仍在長庚醫院救治。

    展女的弟弟在網路平台PO文表達心情，PO文說，從醫生描述要實際看到姊姊的狀況，實在沒想到會這麼嚴重，姊姊臉部因為事故包滿紗布、還插著各種管子、儀器，當下不知道怎麼去安慰，「只能輕輕地跟姊姊說、我是弟弟來看你了」，輕輕觸摸姊姊僅存完好皮膚，深怕會驚嚇到她、弄痛她，只想傳達關心跟支持的意念給她。

    展女的弟弟也提到，第一時間聽到車禍還不以為意，還抱怨行程被耽擱，直到不斷聽到新聞才知道事態嚴重；也感謝警消及見義勇為張姓民眾及醫護人員的付出，也拜託大家不要過度關注家人，希望媒體不要再到家裡打擾。

    另外，張姓民眾見義勇為行為被網友封為英雄，網路社群平台不少人願意免費提供傷藥、飲料和日常用品表達感謝；張姓民眾則是透過公司臉書粉絲專頁強調自己現在很好，希望民眾能把愛心用在真正有需要的人身上，最後也提到「過年了，希望大家行車平安」。

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