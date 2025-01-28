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    驚！氯酸鹽含量過高 可口可樂在歐洲展開召回

    可口可樂歐洲部分產品的氯酸鹽含量過高，目前已在比利時、盧森堡、荷蘭等地展開召回。（法新社）

    可口可樂歐洲部分產品的氯酸鹽含量過高，目前已在比利時、盧森堡、荷蘭等地展開召回。（法新社）

    2025/01/28 10:51

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕可口可樂表示，由於歐洲部分產品的氯酸鹽含量過高，目前已在比利時、盧森堡、荷蘭等地展開召回，所涉及的飲料包括可樂、芬達、雪碧、美粒果和Tropico。

    《BBC》報導，可口可樂指出，使用在食品加工上的氯基消毒劑會產生氯酸鹽，比利時根特廠區設備在例行檢驗時，測出氯酸鹽含量較高，除了在部分歐洲國家召回外，有部分產品已在英國售出，目前沒有任何身體不適通報。

    據了解，接觸高濃度的氯酸鹽會導致健康問題，兒童和嬰幼兒是高危險族群，不過，可口可樂強調專家分析這批產品所造成的健康風險非常低，公司目前已通知英國當局此事。

    英國食物標準局（Food Standards Agency）的格拉維特（Anne Gravett）表示，政府正著手調查可口可樂的事件，若發現任何不安全的產品都會下架並告知消費者。

    英國國民保健署（National Health Service）營養師格拉澤特（Caron Grazette）透露，過量攝取氯酸鹽會產生噁心、嘔吐、腹瀉、血氧不足等狀況。

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