太瞎了！警察老公的警用手銬 竟被老婆網拍賣掉

邱員之妻把警察丈夫的警銬，拿到蝦皮賣掉，法院裁罰兩人各3000元。（示意圖，記者張瑞楨攝）

2025/01/14 16:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕邱姓警察的蔡姓妻子擔任代課老師，於2023年間在網路蝦皮平台賣警用手銬，夫妻被裁罰3000元，邱員不服而向台中地方法院抗告，他辯稱調職到雲林縣，警局沒給他手銬，他於是向國外網站買一個警銬，但使用不順手，放置於妻子擺放商品的房間（倉庫），被妻子拿去賣掉，法官卻認為，如果使用不順手，為何不放自己豐原住處，而是放在妻子倉庫內，顯示邱員有不確定的故意，駁回抗告確定。

邱姓男子是警察，其蔡姓妻子竟於2023年2月27日，把丈夫的警用手銬拿到網路平台蝦皮拍賣，被台中市警察局豐原分局合作所警員查獲，依社會秩序維護法的公然陳列、販賣經主管機關公告查禁之器械，函送台中地方法院豐原簡易庭，邱員辯稱，他知道妻子蔡女，都用他的蝦皮帳號販賣，腰帶、配件等軍警用品，他也知道警械非經許可，不得定製、販售或持有，但他卻不知情，蔡女則宣稱，是丈夫把警銬放置在商品倉庫，導致她弄錯混淆。

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法官卻認為，邱員知道妻子蔡女使用他的帳號販賣軍警用品，他購入警銬，即屬於未經許可不得販售或持有的軍警用品之一，竟仍購入後，放置在商品倉庫內，他應知悉警銬，極可能連同其他商品，被妻子出售，據此裁罰夫妻各3000元。

邱員向台中地方法院提起抗告，他主張，自己是警察，2023年1月5日請調至雲林縣警察局服務，報到時該分局未發給警用手銬，故其於國外網路亞馬遜，自行購買1付手銬供工作上使用，後因使用不順手，故放置於妻子蔡女的家中（倉庫），其既為警職應有正當理由允許持有手銬等軍警用品無誤。

他強調，原裁定中所謂「倉庫」，是普通房間，妻子於網路賣東西，實屬小本生意，皆為接單預購制，並無囤貨，倉庫就是一般普通房間，他不知道妻子把手銬拿去網路公開販售，且他當警察6年來，戮力從公，兢兢業業，因自身喜愛自購裝備，至今已自費逾5萬元添購自身裝備，秉持奉公守法、無愧於心，妻子是代課教師，為補貼家用兼職經營網拍，裁罰妻子固屬適當，但請撤銷他處罰3000元的裁定。

法官則認為，邱員於警詢時供承，帳號是他本人所有，平時是由妻子蔡女使用，他大概知道是賣軍警用品，這個警用手銬已賣出，該商品已下架，他事後詢問妻子，妻子也說知道警銬為特殊用品，販賣時有向對方要求出示服務證，對方亦有出示服務證才賣，但邱員又於抗告時說，不知道蔡女公開販售手銬，也無法說明手銬不順手，為何不放在中市豐原區住處，反而拿到妻子的倉庫（房間）？顯然對妻子可能賣警用手銬，存有不確定故意，駁回邱員抗告，全案確定。

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