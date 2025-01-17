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    翁被宣告死亡送太平間半路手動了 哀悼親友秒變見證「死而復生」

    印度67歲男子被私人醫院宣告死亡，遺體送往太平間途中竟被發現仍有生命跡象。示意圖，與本文無關。（歐新社）

    印度67歲男子被私人醫院宣告死亡，遺體送往太平間途中竟被發現仍有生命跡象。示意圖，與本文無關。（歐新社）

    2025/01/17 21:05

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度喀拉拉邦有個67歲男子經歷了一場驚心動魄的「死而復生」。他原本被私人醫院宣告死亡，遺體送往太平間途中，工作人員發現手指動了一下，趕緊轉送加護病房搶救。

    綜合印媒報導，男子名為帕維斯然（Velluvakkandi Pavithran），13日因心臟與肺部問題病情急速惡化，緊急送往卡納塔克邦芒加洛爾一家私人醫院，狀況不見改善，仰賴生命維持儀器。當天傍晚，他的病情急轉直下，醫院通知家屬，建議拔管。當晚6點30分，醫院正式宣告他死亡，家屬悲痛地安排將遺體運回家鄉坎努爾（Kannur），計劃隔日舉行喪禮。

    帕維斯然的遺體由救護車運往坎努爾。時間已晚，家屬決定將遺體存放在醫院太平間。然而，救護車晚上11點半抵達太平間，名為賈揚（Jayan）的工作人員發現異狀，「當救護車門打開時，我注意到他的手似乎在動」。

    賈揚見狀立即通知同事，和家屬確認後，決定進一步檢查。醫療團隊緊急介入，將帕維斯然轉送加護病房（ICU）搶救，發現他的脈搏還在，對自己的名字也有反應。

    帕維斯然的家屬以及醫護人員大感震驚。因為醫院早已確認他「沒有生命跡象」。原本已經在報紙刊登訃聞，許多親友紛紛趕來哀悼，結果卻意外見證了這起「復活」奇蹟。

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