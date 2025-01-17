藍白刪減總預算939億起跳！表決大戰下週登場

立法院17日舉行院會，處理中央政府總預算案。（記者方賓照攝）

2025/01/17 18:07

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會審查114年度中央政府總預算案，今日下午表決通過國民黨、民眾黨協商後的通案刪減原則，將刪減939億7500萬元（約3%），剩餘約800案的其他提案，將於下週一、二展開馬拉松式表決戰，力拚21日會期結束前三讀通過總預算。

民眾黨團、國民黨團提案中央各機關及所屬通案刪減，如總刪減數未達939億7500萬元（約3%），另予補足。國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，國民黨共要刪1111億元、凍結803.16億元，其中通案刪除939億元，其他提案共刪除172億元。另，反對行政院要撥補台電1千億元預算。

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立法院會今日下午審查114年度中央政府總預算案，表決前朝野爆發口角衝突，民進黨團總召柯建銘抱怨沒有看到提案內容，甚至拿拐杖怒敲發言台；民進黨團幹事長吳思瑤、王鴻薇也爭搶發言，場面一度混亂。

隨後在藍白人數優勢下，通過藍白通刪939億7500萬元的提案，包括媒體政策及業務宣導費統刪60%；特別費部分統刪60%，其中行政院及所屬、大陸委員會、原住民族委員會、內政部、農業部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、銓敘部、監察院、勞動部全數刪除。

大陸地區旅費部分，除現行法律明文規定支出不刪外，數位發展部、國家通訊傳播委員會全數刪除；中央研究院與國家科學及技術委員會、警政署及所屬、移民署統刪30%；其餘統刪80%。

國外旅費及出國教育訓練費部分，除現行法律明文規定支出不刪外，數位發展部、國家通訊傳播委員會及監察院全數刪除。

軍事裝備及設施統刪3%，其中國防部所屬、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。

其他通過的提案包括，要求各政府機關114年中央政府總預算案中所編列政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的5%。要求媒宣費採限制性招標者，金額需限縮至各單位年度預算的1成以內，並自115年度起，預算書增加表列推展費預算，以利國會監督。

應注意避免集中特定廠商，且得標數量的前三名廠商不超過標案10%，限制性招標的採購案不應超過20%的現象，以維持媒體政策的衡平性。要求各主管機關應作成每季及年度媒體政策及業務宣傳費預算分析報告，包括得標廠商和標案金額、宣導成效等分析資訊，公布於主計總處網站專區及各主管機關網站。

要求自115年度起，各機關編列媒體政策及業務宣導費，應於預算書中以表列方式呈現各項目客觀評核指標，以強化監督媒體政策及業務宣導費的實際效益。

應參照預算法第62條之一經費公開揭露的精神，要求各機關按月公開出國考察費用明細，同時在行政院或主計總處設立專區，並且按季將相關執行情況送交立法院備查。

要求自115年度起，各機關編列計畫型補助經費，應於單位預算書中以表列方式呈現，並檢附中央補助機關管考機制，以強化補助款配置及運用效益。

要求行政院主計總處針對「立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表」中的通刪決議，檢討與研議修正其概算書表格式與內容，明確規範應載明通刪項目的勻支或替代情形，且不得以資本門替代經常門，俾利政府財政透明，並於三個月內向立法院財政委員會提出書面報告。

立法院17日舉行院會，處理中央政府總預算案，藍綠立委一度發生口角。（記者方賓照攝）

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