會晤賴總統 美前副總統彭斯：深切關注中國在台海挑釁行為

美國前副總統彭斯。（翻攝總統府影音）

2025/01/17 20:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國準總統川普上一任副手彭斯（Mike Pence）訪台，賴清德總統今（17）日下午在總統府接見，感謝其深化台美關係的貢獻，除了積極強化台美合作，促成對台軍售常態化，也致力加深台美經濟夥伴關係，多次在國際場合為台灣發聲，力挺台灣的國際參與。期盼未來台美夥伴關係更加堅實，促進世界和平穩定，以及雙方在經貿和產業等領域更多的交流。彭斯說，美國是個太平洋國家，並致力於維持現狀。他將持續為強健的台美關係發聲，捍衛雙方及自由世界的安全與利益。

賴清德表示，非常高興在總統府歡迎美國前副總統彭斯伉儷來訪。彭斯前副總統不僅是美國傑出的政治領袖，也是台灣在國際上堅定的友人。他要代表台灣人民，對彭斯前副總統深化台美關係的貢獻，表達最深摯的感謝。

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總統提到，在川普首任政府期間，因為彭斯前副總統的大力支持，台美關係提升到前所未有的高度。彭斯前副總統除了積極強化台美合作，促成對台軍售常態化，加強台灣自我防衛能力，也致力加深台美經濟夥伴關係。此外，也非常關注台灣遭到軍事威脅及外交孤立，多次在國際場合為臺灣發聲，以具體行動力挺台灣的國際參與。

他指出，當前，中國對台灣的文攻武嚇不斷，中國和俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體持續合流，更對民主國家帶來嚴峻的挑戰。此時此刻，民主自由國家必須加強合作。相信當台美夥伴關係更加堅實，維持世界和平穩定的力量也會更加壯大。

賴總統說，過去，彭斯前副總統曾經支持美國與台灣洽簽貿易協定，我們也期待繼續與美國新政府及國會攜手合作，促進雙方在經貿和產業等領域更多的交流。

彭斯致詞時，感謝賴總統的溫暖接待，很榮幸偕同夫人首度訪台，並重申台美雙方人民間強健而持久的友誼。台灣人民在短短數十年內，成為世上最傑出的自由社會與經濟體之一，令美國人民非常欽羨。他要感謝賴總統勇敢無畏的領導，並代表多數美國人民表達對台美關係的支持。

彭斯指出，台美夥伴關係是基於自由、法治及尊重人權等共享價值，超越地理和文化限制，雙方也享有共同利益，對中國在台灣海峽及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民也深切關注。

彭斯說，美國是個太平洋國家，並致力於維持現狀。他們明白，中國想要改變現狀，而美國、台灣和區域內其他盟友則希望維持創造非凡成長和繁榮的環境。彭斯並祝福賴總統和台灣人民，強調如同台灣永遠不會放棄自由一樣，他也將持續為強健的台美關係發聲，捍衛雙方及自由世界的安全與利益。

晚間蕭美琴副總統在台北賓館宴請彭斯前副總統一行，感謝彭斯前副總統長久以來對台美關係的堅定支持及情誼。

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