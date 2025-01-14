台北精舍命案》幕後藏鏡人收押 藝人李威受牽連「訊後請回」

藝人李威。（資料照）

2025/01/14 15:24

〔記者王定傳／台北報導〕台北市大安區某私人精舍傳出女信徒死亡事件，檢警追查，蔡姓女死者臉部、身體有大面積瘀傷，懷疑生前遭毆打，還被63歲的女住持吳慧珠及2名信徒用推車載運回精舍，檢方去年將吳等3人依殺人、過失致死等罪嫌聲押獲准，經持續追查發現，幕後藏鏡人疑似正是知名暢銷書作家王薀，今年1月9日將他拘提到案以傷害致死罪羈押禁見獲准，同時發現王薀的信徒藝人李威知情，昨以證人身分約談到案，訊後請回。

據了解，蔡女去年5月初進入精舍和住持同住，全案事發在凱米颱風來襲的夜晚，7月23日晚上10點多，吳女及信徒等10人，一同在某茶餐廳討論佛法，過程中蔡女疑似和李姓男子起爭執，李男一氣之下強行將蔡女拖至店外淋雨。

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隔天凌晨2時許，蔡女又被吳女等人帶到沒有監視器的牆角談話，後來監視器再拍到蔡女，人已被綑綁於推車上運回精舍。警方因接獲精舍通報，指有信徒不明原因身亡，趕抵時蔡女已明顯死亡，且臉部、身體還有多處明顯瘀傷，因家屬強烈質疑死因，由法醫進行解剖。

檢警依據解剖報告、相關事證判斷為他殺，9月29日拘提吳女、李姓及姜姓信徒到案說明。3人辯稱，蔡女被放置推車上時還活著，因怕她亂動，才會將她固定在推車上，至於為何要如此對待蔡女，被告均稱，是蔡不想離開餐廳，才會出此下策，檢方不採信將3人聲押獲准。

檢警持續追查，蔡女跟隨老師王薀修行，怎料，王薀卻因不明原因涉嫌教唆住持、信眾修理蔡女，卻將蔡女打死，1月9日將他拘提到案後，以傷害致死罪羈押禁見；同時懷疑王的弟子李威也知情，昨以證人身分傳訊約談後請回。

現年44歲的李威以演出《吐司男之吻》、《極速傳說》、《海派甜心》等經典偶像劇走紅，後來轉往中國大陸發展，淡出台灣演藝圈10年。

台北市大安區一處私人精舍驚傳女信眾命案，幕後藏鏡人疑似是知名暢銷書作家王薀，今年1月9日羈押禁見獲准。（資料照）

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