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    X射線揭祕！白矮星無懼黑洞巨獸 引力深淵邊緣拔河

    一股物質流隨著一顆白矮星（圖右下角），環繞超大質量黑洞示意圖。（路透）

    一股物質流隨著一顆白矮星（圖右下角），環繞超大質量黑洞示意圖。（路透）

    2025/01/16 23:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在距離銀河系2億7000萬光年的一個星系中心，這幾年持續發出X射線，且頻率穩定提高，現在天文學家認為，他們找到這個X射線的源頭，是發自一顆在該星系中心黑洞邊緣的白矮星。

    根據《路透》報導和進行這項研究的麻省理工學院（MIT）研究團隊新聞稿，研究人員利用歐洲太空總署（ESA）的「X射線多鏡面任務—牛頓衛星（XMM-Newton）」望遠鏡觀測，發現一顆白矮星環繞著「天龍座（Draco）」星系中心的超大質量黑洞1ES 1927+654，其位置就接近黑洞的「事件視界」。

    13日在「美國天文學會（AAS）」會議上發表研究報告的MIT物理學博士生麥斯特森（Megan Masterson）說，「這大概是我們歷來觀測到，在一個超大質量黑洞周圍環繞的天體中，距離最近的一個」。

    事件視界被視為黑洞的邊界，越過此界線，連光都逃脫不了黑洞的龐大引力而被吸入。不過，研究人員發現，這顆白矮星儘管距離黑洞這麼近，卻能穩定地在其邊緣環繞，而不墜入死亡深淵。

    大多數星系中心都有大型黑洞，1ES 1927+654黑洞質量約太陽的100萬倍，而銀河系中心的超大質量黑洞「人馬座A星（Sagittarius A*）」黑洞，質量約是太陽的4倍。白矮星名列宇宙中最緻密天體之一，體積僅與地球相近。通常質量最多達太陽8倍之恆星，會在演化末期形成白矮星。

    研究觀測的這顆白矮星質量約太陽的10%，運行速度將近光速的一半，穿越黑洞周圍極端高能環境時發出X射線，過去2年隨著離黑洞愈來愈近、軌道逐漸縮小，X射線頻率穩定增加，從每18分鐘一次提高到每7分鐘一次，但是之後就此穩定下來。

    研究人員估算，它與黑洞的距離，約為地球到太陽的5%，也就是略低於800萬公里，其軌道之所以穩定下來，或許是因為最外層正被吸進黑洞，提供某種抵抗作用，防止主體越過事件視界被毀滅，或許，這顆白矮星真的能夠在與黑洞近距離遭遇中存活下來。

    麥斯特森說，「這告訴我們，像白矮星這樣的天體，或許能夠在非常靠近事件視界的地方存活相當長一段時間」。ESA與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作的重力波探測器「雷射干涉太空天線（LISA）」預計2035年投入運作後，可望驗證這一點。

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