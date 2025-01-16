女童超開心《我英》角色與自己「長得一樣」 背後原因有洋蔥

日本聲優梶裕貴分享有著「天使之吻」外國女童影片，講述喜歡上他配音的《我的英雄學院》角色原因，他與各國粉絲看完後不禁感動落淚。（圖擷取自@lastflashqueen TikTok，本報合成）

2025/01/16 22:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有些孩童臉部天生有被暱稱「天使之吻」（Angel's kiss）的胎記，這些孩子模樣較為獨特，成長過程不時遭到異樣眼光或霸凌。日本聲優梶裕貴分享，「天使之吻」外國女童短影片講述喜歡上他配音的《我的英雄學院》角色原因，令他與各國粉絲看完後不禁感動落淚。

綜合日媒報導，聲優梶裕貴曾為多部日本經典動畫角色配音，昨晚（15日）在社群平台「X」（原推特）分享一段感人故事。他透露，從《我的英雄學院》原作漫畫家堀越耕平那裡得知，外國女童在短影片透露喜歡上他為《我的英雄學院》配音角色「轟焦凍」，在各國社群平台瘋傳，他看完也大為感動。

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影片中，臉上有著「天使之吻」的女童原本計畫和家人一起外出買《寶可夢》卡牌，她注意到架上《我的英雄學院》角色玩偶「轟焦凍」，瞬間改變心意，緊緊抱著這個玩偶不放，還指著玩偶左臉上的較為深色地方，向家人露出笑容說，「他的胎記好像我！」可愛反應讓女童家人忍不住笑出來。

據了解，「轟焦凍」左臉較為深色的部分，其實並非天生的胎記，而是他年幼時遭親生母親用熱開水潑到，留下永久燙傷疤痕。許多熟知這個設定的《我的英雄學院》粉絲不僅沒有留言糾正女童的錯誤，反而紛紛留言懇求女童家人，不要太早告訴女童「真相」，也很開心他們喜愛多年的角色，能成為女童人生中的「英雄」。

梶裕貴說，看到女童露出如此可愛的笑容說出「和我一樣呢」，令他忍不住有感而發，認為即使「轟焦凍」是一名有著沉重過去的角色，但他的這段痛苦經歷，卻也擁有了成為「拯救某個人」的可能性，「這種只有轟焦凍能成為英雄的方法，在此刻展現了。」目前他這篇的貼文已被女童家人看到，她們對此非常驚訝與感謝。

堀越先生から教えてもらって、焦凍と同じ場所にアザのある少女の動画を観ました。



「私とおそろいだ」と、可愛らしい笑顔で人形を抱きしめていました。



自分にとっては重い過去だとしても、それすら誰かを救う可能性を持っているんだな…



焦凍にしかなれないヒーローの在り方が、そこにありました☺️ — 梶裕貴 Yuki Kaji （@KAJI__OFFICIAL） January 15, 2025

據了解，「轟焦凍」左臉較為深色的部分，其實並非天生的胎記，而是他在年幼時遭親生母親用熱開水潑到，導致留下永久的燙傷疤痕。（圖擷取自@heroaca_anime 社群平台「X」）

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