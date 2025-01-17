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    與柯建銘接吻深偽片TikTok流傳 吳思瑤告到底：下流手段須付出代價

    吳思瑤說，為了徹底防制深偽犯罪的歪風、為了不再有下一個受害者，她會提告到底，下流的犯罪手段必須付出代價。（資料照）

    吳思瑤說，為了徹底防制深偽犯罪的歪風、為了不再有下一個受害者，她會提告到底，下流的犯罪手段必須付出代價。（資料照）

    2025/01/17 00:10

    〔記者陳政宇／台北報導〕深度偽造影片橫行，立法院民進黨團幹事長吳思瑤也成為受害者，她16日深夜發文說，TikTok帳號「金門坦克陳玉珍」發布影片，變造她與民進黨團總召柯建銘接吻，她不會畏懼、不會退縮，為了徹底防制深偽犯罪歪風、為了不再有下一個受害者，她會提告到底，下流的犯罪手段必須付出代價。

    「我也成為深偽受害者了」，吳思瑤發文說，記者告訴她，一個叫做「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01）的TikTok帳號發了造假影片，把民進黨團記者會畫面變造成她跟柯總召接吻。自己第一時間被噁心到根本不想看，相信這也是多數深偽被害人的心情。

    吳思瑤說，助理查證得知，這個帳號還發布了許多針對她和民進黨女性立委的造假影片，配上羞辱外貌的煽動文字，讓留言區滿滿都是對女性的訕笑、貶抑。國民黨立委陳玉珍則回應記者，這個帳號不是她的，與她無關，無從確認。

    吳思瑤指出，自己選擇相信同為女性國會議員，無論政黨立場，至少都有起碼的道德底線。自從擔任民進黨團幹事長，她承受了各種攻擊、抹黑，每一天身處捍衛台灣民主、對抗毀憲亂政和預算恐攻的政治火線上，攻擊發展成「人格謀殺的性羞辱」，她為民主台灣仍有這種無法講理論述、只能使用下流手段的人感到悲哀。

    吳思瑤說，她不會畏懼、不會退縮，為了徹底防制深偽犯罪歪風，為了不再有下一個受害者，她會提告到底。她也要正告所有躲在假帳號背後，散布不實內容乃至於性影像的犯罪者：在民主社會，有不同立場，歡迎光明正大走到面前表達。如果選擇下流的犯罪手段，必須付出代價。

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