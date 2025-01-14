冏！大甲民生地下道去年8貨車卡涵洞 竟是限高架惹禍

大甲民生地下道去年有八件貨車卡在涵洞，進退不得。（圖由民眾提供）

2025/01/14 15:19

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區民生地下道設計老舊，因涵洞限高2.2公尺，常有貨車駕駛沒注意車輛高度超過2.2公尺，而開進地下道，車頂被卡在涵洞，必須靠警方到場實施交管，等事故排除，往往需要1、2個小時，才能恢復通行。台中市府交通局今日指出，將請建設局與大甲公所針對既有限高架結構及高度研議評估改善。

去年民生地下道有8部車輛卡在地下道通報案件，甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源今日邀集市府交通局、建設局、大甲公所及大甲分局到民生地下道現場會勘研商解決之道。吳中源表示，有位曾經卡在涵洞的駕駛向他陳情，希望政府能儘速改善地下道車輛卡住的問題，現場會勘赫然發現地下道東側入口限高架高度達2.8公尺，西側入口限高架3公尺，而地下道涵洞限高僅2.2公尺，難怪會發生車輛進得去地下道卻卡住出不去的窘境，所以限高架高度應再降低到2.2公尺以下。

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大甲民眾葉先生表示，民生地下道涵洞上方的水泥滿目瘡痍，若有車輛卡在涵洞動彈不得，想要後退時，後面已經塞滿數十輛車，後來警方到現場交管，1個多小時以後事故才排除，應該要儘快解決這個問題。

吳中源表示，民生地下道車輛卡住造成嚴重交通阻塞問題已經困擾地方多年，希望市政府研擬相關改善及因應措施，也呼籲交通部及市政府，應積極合作儘速將海線鐵路高架化，鐵路高架後這條路就會變成平面道路，不會再發生車輛卡住的問題，也讓用路人行經此路段更加安全。

台中市府交通局交通工程科長周志遠表示，將請建設局與大甲公所針對既有限高架結構及高度研議評估改善。交通局也會來評估設置以偵測車輛高度之科技方式，提醒通行車輛。另外，交通局也會與大甲分局來研議在甲后路進到地下道前設置提前告示（電子）牌面，以提醒用路人地下道發生事故提前改道。

甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源現場會勘發現地下道東側入口限高架高度達2.8公尺。（記者張軒哲攝）

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