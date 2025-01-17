獨家》蘆洲某國小教職員找校外師幫子女上課 竊用教室、水電

蘆洲區某國小被投訴找校外老師到校內幫學生補習，夜間教室仍燈火通明。（讀者提供）

2025/01/17 00:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕有民眾向本報爆料，新北市蘆洲區某國小教師、職員，因子女有英語、繪畫等學習需求，竟找校外的老師到校使用教職員工休息室進行課後輔導，違規行為至少5年，招生對象還不斷擴展，從校外國小到高中職學生，不僅擅自挪用學校空間，也涉及竊占學校的水電，還複製學校門禁卡給校外老師使用長達近5年；教育局及該校校長表示，已要求立刻停辦，並將從嚴究責。

該校長於去年8月到校服務，經調查證實14日接獲相關投訴，指稱學校有老師私自聘請外面的英文、繪畫老師開設補習班，教導自己的孩子，經初步了解，參與孩子約23人，老師約11人，每個課程平均約3至5人。因此針對此事，水電費及教室的租借費用會做後續相關經費追討，而經調查若違反相關規定屬實，將追究責任，並依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法議處，涉案老師依情節輕重，從申誡到記過不等。

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據民眾爆料，該校的某教學樓2樓為教師休息室，但在假日全天以及平日每週三、五的晚上7時至9時，有曾任某單位的組長（A老師），疑請校外老師在休息室私設補習班，佔用學校的空間、水電費，甚至欺瞞校長長達近5年，對象還逐漸擴展，從外校國小到高中職學生都參與，更誇張的是，A老師疑似複製門禁卡及鑰匙，給予教英文的外師，導致非上班時間隨時都可自由進出校門、休息室補習英文，而學生和家長也可隨意進出學校，還能直接進入有門禁管理的地下停車場，隱秘地接送小孩，恐有影響校園安全的疑慮。

爆料人說，新北有校長連替私家車充電都被判刑，公立學校怎可涉足補習，甚至將補習班開在校內、竊佔水電？且以該校普通教室租借辦法，1小時含加開冷氣等電費，就需要近600元租金，若以每週20小時，5年來侵佔教室空間、水電的不法利益達數百萬。目前補習班還持續在經營，且有加開繪畫班至少3年。

新北市教育局回應，目前已立刻要求停止辦理，詳細情形學校調查辦理中；另外該教職員疑似未經學校同意使用學校場地進行營業行為，應嚴正糾正並補收取場地使用費。如經調查查證違反相關規定屬實，將追究責任，依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法議處，依輕重分為申誡、記過、大過。

蘆洲區某國小被投訴找校外老師到校內幫學生補習，圖為上課畫面。（讀者提供）

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