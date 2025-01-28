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    返家過年被打亂！華航曼谷飛高雄客機故障 旅客下機過夜

    有民眾小年夜搭乘華航客機，準備從泰國曼谷飛回高雄，孰料飛機發生一連串的問題。（圖擷自Threads）

    有民眾小年夜搭乘華航客機，準備從泰國曼谷飛回高雄，孰料飛機發生一連串的問題。（圖擷自Threads）

    2025/01/28 10:27

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕過年返家行程被打亂！有民眾小年夜（27日）搭乘華航客機，準備從泰國曼谷飛回高雄，孰料飛機發生一連串的問題，導致所有旅客被迫下機過夜，直到今天除夕（28日）再安排飛機返台。

    網友在Threads發文表示，她一家人從27日晚間6時05分許開始登機，原定6時35分起飛，但到了7時35分還停留在跑道上，並於7時50分許發生機艙溫度上升、吹出熱風的狀況，開始有人感到身體不適，機上甚至廣播尋求醫護人員幫助。

    網友透露，到了晚間8時許飛機又從跑道開回去，理由眾說紛紜，包括有個指示燈亮起需要檢查、空調系統故障導致機艙非常熱需要維修、要再加油且必須關閉手機、艙內溫度感測異常等等。

    網友表示，客機在晚間9時開始供餐，但大家根本都不想吃，由於目的地高雄小港機場有宵禁，華航最後讓大家在晚間10時下飛機，並安排旅客們搭巴士去飯店過夜。

    不過，網友批評首班接駁車到飯店後沒有任何華航人員陪同，在大家自行check in的狀況下讓大廳一片混亂，直到第3、第4台巴士抵達飯店後，才看到華航人員出現，最後入住房間已是凌晨0時50分左右。

    網友透露，華航後來告知旅客安排了28日飛機，她能理解機組人員也很辛苦、很熱很不舒服，但華航應該迅速決定讓大家下飛機的；其他網友也指出，從曼谷飛高雄要花3小時20分鐘，實在不應該拖到當地時間晚間10時才讓乘客下機。

    對此，有疑似華航人員前來留言，指稱飛機當時滑回加油的原因，是因為在排除故障和滑行期間已經使用燃油，導致油量可能低於安全值，而且和一般汽車至加油站的安全規則一致，希望大家配合避免使用電子產品。

    至於一度沒有地勤人員陪同處理入住，這是因為華航在外站是委由其他航空協助業務，僅有少部分駐地代表，他們需要先確認旅客都能抵達住宿地點，才能出發前往協助，確實會和台灣本地有很大的落差。

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