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鞋底藏海洛因運毒賺3萬 女「毒騾」起訴 最重判死

運輸第一級毒品可處死刑或無期徒刑，罪責極重。圖為內政部長林右昌（左二）去年視察桃園機場安檢通關情形。 （資料照）

運輸第一級毒品可處死刑或無期徒刑，罪責極重。圖為內政部長林右昌（左二）去年視察桃園機場安檢通關情形。 （資料照）

2024/04/04 05:30

假冒背包客 走路姿勢可疑遭識破

〔記者余瑞仁／桃園報導〕馬來西亞籍卅二歲女子LIM LI FEN（音譯：林麗芬）假冒背包客，於去年耶誕節搭機來台，在桃園國際機場入境安檢時，被財政部關務署台北關人員發現她的走路姿勢可疑，查驗後從鞋底起出夾藏的二包總重六八五公克、黑市價約三四三萬元海洛因毒品，經調查局桃園市調處查辦，桃園地檢署昨將擔任「毒騾」的林女依運輸第一級毒品、懲治走私條例私運管制物品等罪起訴；林女現仍羈押中。

挖空鞋底 夾藏黑市價343萬海洛因

現今協助毒梟運毒闖關的酬勞行情多半僅三至五萬元，再加上以旅遊名義來台的食宿免費，但毒品危害防制條例規定，運輸第一級毒品處死刑或無期徒刑，罪責極重。本案中的運毒交通，即使被法官認為有情可憫恕之處而予減刑，再怎麼判也至少十多年，為了數萬元就要被關十多年，可說得不償失。

檢調指出，林女在馬國由毒品集團、真實身分不詳的A男，以及通訊軟體微信暱稱「cookie」等人，物色為運毒交通，計畫將海洛因毒品走私來台，去年十二月廿四日接獲指示後到吉隆坡焦賴區LeQuadri酒店，由A男出面交付一雙內部挖空暗藏海洛因的運動鞋，同時給付約新台幣三萬二千餘元的馬幣四八○○元（令吉）報酬。

林女次日穿著這雙藏毒運動鞋，搭乘馬來西亞航空班機來台，下午四點多降落前往桃園國際機場第一航廈接受入境檢查時，海關人員發現她是單幫客，而且走路姿勢、神情有異，會同調查局桃園市調處人員執行搜索，在其左右腳鞋底夾層內，查獲二包共六八五公克的海洛因，訊後送辦。

林女應訊時坦承運毒，檢察官以林女入出境資料、與A男、cookie等人通訊軟體對話紀錄截圖可供佐證，偵結後依運輸一級毒品等罪將她起訴；檢方表示林女已坦承犯行，若審判中也認罪，建請法官酌減其刑。

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