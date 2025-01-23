中央政府總預算遭大砍先自救 卓榮泰：地方補助先凍50％

行政院長卓榮泰23日出席「114年度中央政府總預算相關說明」記者會表示，立法院處理總預算案算法相當模糊不清，也兜不攏，但若按照媒體報導，立法院所宣布的刪減數為新台幣2076億元，刪減率達6.6%，相比過去3年平均刪減291億元、刪減率1.1%，比例達6倍。（記者廖振輝攝）

2025/01/23 14:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院日前通過114年度總預算，歲出大砍2075億創歷年新高。行政院長卓榮泰今（23）日在院會表示，請秘書長龔明鑫與副院長鄭麗君整合去年一整年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，如果補助地方一律先凍結50％，先跟地方好好來談，已經把國家這樣的絕境，先保護行政院做起，收回所有補助的案子。

卓揆也在院會後記者會解釋，在去年至今的8個月中，很多預算執行計劃是延續到今年，他剛在院會已表示，已核定的部分全部送回行政院重新核定，必須要就時程做重新認定，預算結構要重新調整。

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卓揆指出，中央對地方政府的補助案非常多，沒辦法一時之間統整回來，年後行政院會詳細整理，但是第一個原則是，凡是不直接牽涉到弱勢團體人民的直接福利政策，單單是補助的部分，先凍結50%。

針對補助案的細節部分，行政院發言人李慧芝補充，會請各部會來盤整，預計過年後才會得到詳細數據。行政院主計總處主計長陳淑姿說，因個計劃審查機關不同，如科技部分是國科會、公建部分是國發會，所以各項計劃的檢討要年後才會彙整出相關結果。

立法院日前通過114年度總預算，歲出大砍2075億創歷年新高，行政院長卓榮泰今（23日）在院會表示，請秘書長龔明鑫與副院長鄭麗君整合去年一整年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，如果補助地方一律先凍結50％。（行政院提供）

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