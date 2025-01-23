總預算遭砍補助凍結50％ 南市府：衝擊捷運、文化建設

總預算遭砍將凍地方補助50%，將衝擊台南捷運建設。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/23 19:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕藍白立委大砍預算，行政院宣布凍結地方50%補助款。台南市長黃偉哲表示，面對總預算遭不理性刪除的「因」感到遺憾，才會造成此一結「果」，恐將衝擊台南文化、捷運等建設。

黃偉哲表示，行政院面對總預算遭到不理性刪除，才會做出此一因應，仍是希望對地方的影響可以降至最低，他也對源自總預算被不理性刪除這個「因」，表達遺憾。

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市府表示，文化局過去年度所獲中央補助款約18.9億餘元，地方政府則約投入6.5億餘元配合款，除了針對國定古蹟、市定古蹟進行、老街巷弄進行修復與調查研究，也投入無形文化資產的保存與藝文團體的輔導扶植，若無中央補助，將影響文化建設甚鉅。

市府表示，台南捷運軌道建設亟需中央補助款，以第1期藍線為例，建設總經費估計332.83億元，中央補助197.26億元（59.27%）、市府自籌135.57億元（40.73%）。台南不像台北，軌道建設剛起步，一旦凍結50%補助，對台南交通將是一大衝擊。

南市衛生局表示，疾病管制署今年度補助衛生局傳染病防治計畫總金額為5142萬9700 元，並補助登革熱防治總金額528萬9000元，若被凍結，恐造成疫苗政策推進受限、 實驗室檢驗與監測能力下降、無法支付監測病媒蚊人員薪資、衛教宣導辦理經費不足等問題。

此外，國民健康署補助總金額為1億3863萬2500元，若中央補助被凍結，恐造成各項癌症篩檢推廣力度及陽性個案追蹤率降低、慢性病未能有效管理與防治、無法即早發現發展遲緩兒童，錯過早療黃金期等問題。

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