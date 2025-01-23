為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總預算遭砍補助凍結50％ 南市府：衝擊捷運、文化建設

    總預算遭砍將凍地方補助50%，將衝擊台南捷運建設。（記者洪瑞琴攝）

    總預算遭砍將凍地方補助50%，將衝擊台南捷運建設。（記者洪瑞琴攝）

    2025/01/23 19:35

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕藍白立委大砍預算，行政院宣布凍結地方50%補助款。台南市長黃偉哲表示，面對總預算遭不理性刪除的「因」感到遺憾，才會造成此一結「果」，恐將衝擊台南文化、捷運等建設。

    黃偉哲表示，行政院面對總預算遭到不理性刪除，才會做出此一因應，仍是希望對地方的影響可以降至最低，他也對源自總預算被不理性刪除這個「因」，表達遺憾。

    市府表示，文化局過去年度所獲中央補助款約18.9億餘元，地方政府則約投入6.5億餘元配合款，除了針對國定古蹟、市定古蹟進行、老街巷弄進行修復與調查研究，也投入無形文化資產的保存與藝文團體的輔導扶植，若無中央補助，將影響文化建設甚鉅。

    市府表示，台南捷運軌道建設亟需中央補助款，以第1期藍線為例，建設總經費估計332.83億元，中央補助197.26億元（59.27%）、市府自籌135.57億元（40.73%）。台南不像台北，軌道建設剛起步，一旦凍結50%補助，對台南交通將是一大衝擊。

    南市衛生局表示，疾病管制署今年度補助衛生局傳染病防治計畫總金額為5142萬9700 元，並補助登革熱防治總金額528萬9000元，若被凍結，恐造成疫苗政策推進受限、 實驗室檢驗與監測能力下降、無法支付監測病媒蚊人員薪資、衛教宣導辦理經費不足等問題。

    此外，國民健康署補助總金額為1億3863萬2500元，若中央補助被凍結，恐造成各項癌症篩檢推廣力度及陽性個案追蹤率降低、慢性病未能有效管理與防治、無法即早發現發展遲緩兒童，錯過早療黃金期等問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播