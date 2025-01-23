中央將凍結地方補助50％ 新北議會藍黨團：重大建設停擺 蘇巧慧贊成?

新北市議會國民黨團表示，行政院凍結地方政府補助企圖引發民怨。圖為新北市議會。（記者黃子暘攝）

2025/01/23 17:59

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院今年度總預算歲出遭到藍白大砍，行政院長卓榮泰表示，請秘書長龔明鑫與副院長鄭麗君整合去年一整年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，如果補助地方一律先凍結50％。新北市議會國民黨團表示，行政院先用拿掉手語老師帶風向，結果被踢爆手語老師的預算早已執行完畢；然後再用凍結地方政府各項補助企圖引發民怨，若新北市重大建設停擺，新北立委蘇巧慧是否贊成？

新北議會國民黨團書記長陳偉杰說，行政院公然造假，立院在野黨合理審查監督被操作成「大罷免」的稻草人訴求，從財政部發假訊息說統一發票獎金被刪，被踢爆該項是法定預算根本不能刪、行政院直播拿掉手語老師，又被踢爆該項預算早已發包。他批評，執政黨與行政院塑造仇恨對立無所不用其極，現在更宣布凍結50％地方政府補助，用基層的迫切需求為大罷免火上加油。

請繼續往下閱讀...

黨團副書記長蔡淑君表示，民進黨雙標操作已經讓民眾難以接受，若凍結預算真的那麼罪大惡極，卓榮泰為何要自甘墮落？若用民進黨質疑在野刪預算的話術，他們可質疑行政院「凍結50％的地方政府補助是怎麼算出來的？凍結項目有哪些？合理性是甚麼？毫無根據的凍結是不是該被罷免？」，之前財政收支劃分法修法通過，卓榮泰才說未來地震、颱風要地方自己面對，現在又要犧牲地方重大建設，實在讓人匪夷所思。

副書記長呂家愷指出，請行政院講清楚，凍結地方政府預算會不會又變成大小眼，台南、高雄躺著領？北北桃中「挫著等」？蘇巧慧作為執政黨立委和新北市民進黨部主委，應出來表態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法