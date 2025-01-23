總預算遭砍地方補助凍結50％ 高市府：軌道建設受衝擊

高雄申請計畫型補助，大多用於軌道建設。（記者葛祐豪攝）

2025/01/23 16:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立法院總預算遭藍白聯手大砍2075億，行政院長卓榮泰今（23日）表示，去年一整年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，補助地方一律先凍結50%；高雄市財政局強調，114年度編列計畫型補助收入為497億元，缺口將影響重大公共建設，尤其是軌道建設。

立法院日前通過114年度總預算，歲出大砍2075億創歷年新高。行政院長卓榮泰今（23日）在院會表示，請秘書長龔明鑫與副院長鄭麗君整合去年一整年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，如果補助地方一律先凍結50%，先跟地方好好來談。

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高雄市財政局長陳勇勝表示，高雄市114年度編列計畫型補助收入為497億元，如果行政院重新檢討、凍結收回，缺口將影響到高雄的重大公共建設，尤其是軌道建設。

陳勇勝期盼中央謹慎考量，一旦行政院對地方補助先凍結50%，影響層面相當大，且因高雄市議會臨時會昨天已通過114年度總預算案，如何自籌補足缺口，市府相當傷腦筋。

高市府強調，計畫型補助都是同仁認真寫計畫，向中央申請，由於高雄軌道建設正四線齊發，申請到的經費大多用於軌道建設；且高雄不像台北，軌道建設已大致完備，一旦凍結50%補助，對高雄相當不公平。

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