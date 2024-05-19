絕命毒師煉毒市值1600萬！養哈士奇、台灣土狗警戒 衰栽「這時間點」

黃男養2隻大型犬看門警戒。（警方提供）

2024/05/19 19:54

〔記者許國楨／台中報導〕雲林縣黃姓男子刻意選在偏僻鄉間租賃荒廢工廠煉毒，還養了兩隻大型犬看門警戒，台中市刑大獲報查緝時，唯恐犬隻狂吠打草驚蛇按兵不動埋伏，「趁黃男將犬隻上鍊餵食之際」，迅速攻堅逮人；當場查扣5.4公斤的K他命成品，初估市價超過1600萬元，訊後送辦檢方聲押黃嫌獲准。

台中市刑大偵七隊長陳步青今天說明案情指出，雲林地檢署今年3月間接獲檢舉，轄內有製毒工廠藏匿，且在煉毒過程中常傳出惡臭，指揮該隊與台南市警局第六分局組成專案小組偵辦，經查，涉案絕命製毒師是32歲黃姓男子，看准二崙鄉人口不到2.5萬人，租賃無門牌號碼，外觀形同廢墟的鐵皮工廠，作為囤放製毒原料及製毒作業處所。

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偵蒐過程中發現，黃男除在出入口等處架設監視器，更豢養2隻大型犬（哈士奇、台灣犬）在廠區前庭流竄當警衛，以掌握外界風吹草動，專案小組上月底見時機成熟，持搜索票前往查緝，趁黃男將2犬上鍊餵食的短暫空檔，一擁而上逮人，當場查扣K他命成品約5.4公斤。

警方同時查扣反應槽、化學溶劑、加熱器、各式器皿、脫水機及大型電子磅秤等製毒器具，初估毒品市值約1600萬元，如流入市面可供3萬5千多人次使用，而黃男在警詢時， 對於案情避重就輕還一肩抗起，辯稱此案全是一人犯案，並無所謂的幕後金主或受人教唆，訊後全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追查其他共犯。

而檢方複訊時對其說詞存疑，以有串滅證之虞，向雲林地院聲押禁見獲准；台中市刑大大隊長李明道呼籲，毒品易致身體發生不良反應，嚴重者可能導致死亡，其衍生犯罪對社會造成嚴重危害，市刑大將持續以科技手段追蹤、調查並採取行動，有效打擊毒品犯罪活動。

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警方趁黃餵食上鍊犬隻時，現身抓人。（警方提供）

警方查扣5.4公斤的K他命成品，市價超過1600萬元。（警方提供）

警方同時查扣反應槽、化學溶劑、加熱器、各式器皿、脫水機及大型電子磅秤等製毒器具。（警方提供）

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