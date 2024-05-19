中山分局查獲情色酒吧 很敢玩的泰國妹竟然是「他」

警方帶回陪酒的泰國女子。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/19 12:36

〔記者王冠仁／台北報導〕目前泰國民眾來台享有14天觀光免簽的待遇，蔣姓負責人招募泰女來台陪酒，在台北市民生東路一處大樓的地下室經營俗稱「泰國店」的情色酒吧，而為了賺小費，這些泰國妹多半會讓客人「毛手毛腳」，中山警分局夥同移民署專勤隊持搜索票查緝，一舉查獲24名陪酒的泰國女子，成功將其瓦解。

警方調查，蔣姓負責人數月前在民生東路某大樓的一處地下室經營泰國店，並以通訊軟體等管道來招募酒客，標榜陪酒妹「很敢玩」。客人上門後，店家會讓酒客購買用來代替小費的「手環」，每個手環1百元；小姐拿到手環後，就會讓客人「毛手毛腳」，藉此來賺取更多手環，事後再拿手環向店家換錢。

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由於該處生意火熱，吸引不少「老司機」上門，進出複雜，警方接獲檢舉，但多次前往臨檢，店家卻以該處是私人招待所為由拒絕。

警方布線追查、長期蒐證並聲請搜索票後，昨天會同移民署專勤隊員前往查緝，當場查獲蔣姓負責人及黃姓等員工共5名、酒客17名及泰國籍女子24名，警方還在員工身上起出大麻菸彈1顆、K他命香菸1支，同時在現場搜扣營業所得41萬餘元、記帳單1份、門禁卡管制遙控器2個等。

據了解，這些陪酒泰國妹大多在本月6日前後入境，來台大多時間都在陪酒賺錢，其中還有人多次入出境台灣，過去可能曾來台陪酒發覺「好賺」，又回老家招募姐妹一起來台「掏金」。此外，還有一名陪酒的泰國妹，經警方查驗護照後赫然發現是「男兒身」，當時坐在一旁的酒客聽聞嚇得說不出話。

警方最後將24名陪酒泰國妹依社會秩序維護法裁罰，並送交移送移民署台北專勤隊辦理遣返；蔣姓負責人及員工等5人依妨害風化、違反就業服務法、毒品等罪嫌送辦。

中山分局強調，色情業者為了不法營利，經常以各種不同模式經營，並設置嚴密監控系統，以規避查緝，惟為端正風俗，淨化治安，警方絕會持續嚴厲取締，呼籲不法業者勿心存僥倖，以身試法。

警方將蔣姓負責人與員工送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方登門查緝。（記者王冠仁翻攝）

警方將陪酒泰國妹送交移民署專勤隊。（記者王冠仁翻攝）

警方查叩手環、營業所得等。（記者王冠仁翻攝）

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