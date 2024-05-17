偵三隊長賣毒品彩虹菸？花蓮刑大「確定不是自己人」 逮2假警

假「偵三隊長」賣的彩虹菸，被警方抄出來，4支賣1000元，不法所得也被警方查扣。（警方提供）

2024/05/17 16:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮最近有毒犯在俗稱「飛機」的即時通訊軟體Telegram，大喇喇以「偵三隊」為名販賣新興三級毒品彩虹菸，花蓮縣刑警大隊發現後一度以為警局內出現風紀問題，全面清查內部後「確定不是自己人」，經專案小組追查，逮獲楊姓、王姓2名犯嫌涉嫌冒名、並查獲正要出貨的毒品彩虹菸4支，警方今宣布破案，2人被依販賣毒品罪嫌移送法辦。

花蓮刑大指出，被逮獲的楊姓、王姓2名男子剛成年，曾犯毒品案件被花蓮縣警局刑警大隊「偵三隊」查獲，因此突發奇想「用偵三隊名義販毒」，楊姓男子假裝偵三隊長、王男自稱隊員，這樣真警察看到也是「自己人不抓自己人」，但仍栽在花蓮縣刑警大隊科偵隊手裡。

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花蓮警方是在上月0403地震後，在網路巡邏發現通訊軟體上有一帳號「偵三隊」，假冒刑大偵三隊名義販售彩虹菸，花蓮縣警察局刑警大隊長朱茂昇說，看到偵三隊帳號一度還真以為有自己人，警方先進行內部調查，排除自己人涉案，隨即組專案小組進行釣魚。

警方與該「偵三隊」帳號混熟後，假偵三隊還主動向真警察兜售彩虹菸，且在花蓮可以外送、售價「8支2000元」，而且也不會因為「地震後蘇花斷掉」就缺貨，地點則在吉安鄉某國宅。

因此真警察與對方相約時間，在吉安鄉北昌一街附近交貨，但假冒偵三隊隊長的楊男、隊員王男騎機車到場後，就被上前的警方直接壓制在地、起出要出售的4支彩虹菸、以及1000元不法所得、做案工具手機等。

2名「假偵三隊隊長、隊員」，經警方偵詢後，依違反毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦，並被法院羈押禁見。花蓮縣警察局長王旭昌提醒，時下許多毒販試圖以各式新穎包裝的毒品果汁包、也有色彩繽紛的香菸，誘使年輕人好奇嘗試，為此警方將持續強化各類查緝毒品工作，不因忙於地震救災工作而有法律假期。

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假「偵三隊長」賣的彩虹菸，被警方抄出來，4支賣1000元，不法所得也被警方查扣。（警方提供）

花蓮楊姓男子假冒「偵三隊長」帳號販毒。（警方提供）

假警察與真警察約毒品交貨，成功逮捕兩人。（警方提供）

花蓮縣警察局刑大今天宣布破案，2名假的刑大偵三隊長、隊員被警方送辦，法院裁定羈押禁見。（警方提供）

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