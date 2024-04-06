桃市各警分局執行「雷霆除暴」專案 男攜彩虹菸疑想販賣被逮

平鎮警方查獲周姓男子持有新興毒品彩虹菸。（警方提供）

2024/04/06 10:00

［記者周敏鴻／桃園報導］桃園市19歲周姓男子5日晚間騎車行經平鎮區龍南路、平東路口時，被執行「雷霆除暴」專案行動的平鎮警方攔查，他一臉緊張，身上又飄出濃濃臭味，警方仔細查看，果真發現車內有19包新興毒品「彩虹菸」，將他帶回警局於訊後依毒品罪嫌送辦，警方懷疑他涉嫌利用連假期間趁機兜售毒品賺黑心錢，還要持續溯源追查。

桃園市內的中壢、平鎮、楊梅、龍潭、大園、大溪等多個警分局，動員警力執行「雷霆除暴」專案行動，其中平鎮警分局除查獲周姓男子持有彩虹菸外，另查獲2名男子在汽車旅館使用笑氣，扣回9支笑氣鋼瓶；龍潭警分局則查獲詐騙集團車手紀姓女子，警方說，詐騙集團以假檢察官手法，詐得48萬元，派紀女前來取款時，被埋伏警力逮個正著。

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另，中壢警分局針對轄內33處KTV、酒店、旅館、小吃店進行臨檢，並規劃16處路檢點，共查獲4件毒品案、6名通緝犯與其他犯罪共14人；大溪、楊梅、大園警分局也分別動員警力，執行「雷霆除暴」專案行動，大園警局長王智民說，警察的威信與公權力不容挑戰，將全力防制暴力滋事，持續秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，遏止各類犯罪發生，以強化民眾對警察維護治安的信心。

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中壢警分局針對酒店等場所進行臨檢。（警方提供）

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