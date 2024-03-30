破彩虹菸毒品分裝場 逮12嫌

彰化警方在桃園市破獲彩虹菸分裝場，起出彩虹菸720支，為新興的第三級毒品。（記者湯世名攝）

2024/03/30 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕警方破獲一處隱藏於桃園市不起眼鐵皮屋的「彩虹菸」毒品分裝場，當場查獲以林姓男子為首的十二名男女，起出彩虹菸七二○支以及毒咖啡包、大麻、Ｋ他命、菸草等物。彩虹菸為近年新興的第三級毒品，因名稱很酷而流行於年輕人圈子，實則是混雜Ｋ他命、卡西酮等製毒剩餘物而成，可說是「毒品大雜燴」，濫用會對使用者人體造成極大危害，甚至有致命危險。

藏桃園平鎮鐵皮屋 員警攻堅

彰化縣警方接獲情資指出，位於桃園市平鎮區的一處鐵皮屋，常有不明人士聚集，也有毒蟲群聚該處吸毒。警方監控多時，本月中旬認為時機成熟，派出多名員警荷槍實彈前往攻堅，將鐵皮屋前後包抄後，使用破壞器材砸破鐵捲門攻入，以二十七歲林男為首的十男二女發覺無路可逃，只能束手就擒；員警進屋時，明顯聞到屋內瀰漫濃濃的毒品味。

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大雜燴毒品 濫用可能致命

警方在現場起獲彩虹菸七二○支、毒品咖啡包六十四包，還有大麻、Ｋ他命等多種毒品。警方表示，新興毒品彩虹菸的內容物，包括混合Ｋ他命、卡西酮等毒品成分，是在上游製毒時，將剩餘的少許毒品與原料等物收集起來，再隨意添加成分和摻入菸草，吸食後容易產生成癮依賴，並導致心臟衰竭、膀胱功能失常、幻覺及暴力自殘等副作用，情況嚴重者恐會致命。

警方將一干人帶回詢問後，除依毒品危害防制條例等罪移送法辦，並擴大追查林男等人是否也涉及販毒犯行，以及毒品上游來源。

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