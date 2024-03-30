為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

破彩虹菸毒品分裝場 逮12嫌

彰化警方在桃園市破獲彩虹菸分裝場，起出彩虹菸720支，為新興的第三級毒品。（記者湯世名攝）

彰化警方在桃園市破獲彩虹菸分裝場，起出彩虹菸720支，為新興的第三級毒品。（記者湯世名攝）

2024/03/30 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕警方破獲一處隱藏於桃園市不起眼鐵皮屋的「彩虹菸」毒品分裝場，當場查獲以林姓男子為首的十二名男女，起出彩虹菸七二○支以及毒咖啡包、大麻、Ｋ他命、菸草等物。彩虹菸為近年新興的第三級毒品，因名稱很酷而流行於年輕人圈子，實則是混雜Ｋ他命、卡西酮等製毒剩餘物而成，可說是「毒品大雜燴」，濫用會對使用者人體造成極大危害，甚至有致命危險。

藏桃園平鎮鐵皮屋 員警攻堅

彰化縣警方接獲情資指出，位於桃園市平鎮區的一處鐵皮屋，常有不明人士聚集，也有毒蟲群聚該處吸毒。警方監控多時，本月中旬認為時機成熟，派出多名員警荷槍實彈前往攻堅，將鐵皮屋前後包抄後，使用破壞器材砸破鐵捲門攻入，以二十七歲林男為首的十男二女發覺無路可逃，只能束手就擒；員警進屋時，明顯聞到屋內瀰漫濃濃的毒品味。

大雜燴毒品 濫用可能致命

警方在現場起獲彩虹菸七二○支、毒品咖啡包六十四包，還有大麻、Ｋ他命等多種毒品。警方表示，新興毒品彩虹菸的內容物，包括混合Ｋ他命、卡西酮等毒品成分，是在上游製毒時，將剩餘的少許毒品與原料等物收集起來，再隨意添加成分和摻入菸草，吸食後容易產生成癮依賴，並導致心臟衰竭、膀胱功能失常、幻覺及暴力自殘等副作用，情況嚴重者恐會致命。

警方將一干人帶回詢問後，除依毒品危害防制條例等罪移送法辦，並擴大追查林男等人是否也涉及販毒犯行，以及毒品上游來源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播