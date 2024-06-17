「好客民宿」認證老闆被爆裝針孔拍房客 東縣府稽查找無人

台東縣政府官員到偷拍民宿稽查，大門深鎖，打電話也未接。（記者黃明堂攝）

2024/06/17 10:57

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市某家民宿陳姓負責人在臉書被爆在房間浴室裝針孔攝影機偷拍房客，他也在臉書回應「犯了不可原諒的錯」。老闆離譜行徑，但卻曾獲觀光署評選頒「好客民宿」 標章，但縣府表示，有效期已在去年過期。

台東縣府交觀處兩位官員今天到民宿稽查，但大門深鎖，官員數度打市內電話及行動電話欲連絡陳姓負責人，但均響鈴未獲接聽。

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縣府表示，目前並未接獲消費者投訴這家民宿裝裝針孔涉及偷拍，但根據網路及媒體報導，縣府會發函給民宿陳述意見，若屬實，將依發展觀光條例裁處。

該法第53條規定「觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，處新台幣15萬元以上50萬元以下罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證」。

涉案的旅宿陳姓負責人約40多歲，他在臉書上公開回應：「對不起我犯了不可原諒的錯，在此向受害者及身邊的人致上最深的歉意，事件當下已經接受調查，也願意接受相應的處分。旅宿即日起停止營業，並且將來也不會再從事旅宿相關事業，再次鄭重向受害者及社會大眾道歉。」

台東縣府證實，這家民宿曾獲觀光署「好客民宿」標章認證，但證書有效期限去年7月到期。根據業者放在臉書上的照片顯示，此民宿在2018年1月到2020年12月，及2021年1月到2023年12月獲好客民宿標章。

交通部觀光署自民國100年起推行「好客民宿」 標章認證，從全台合法旅民宿中，認證符合「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」六大特質的優質民宿，頒發好客民宿標章，為旅人提供多一層保障。

沒想到，這家獲得好客民宿橝章認證的民宿，卻發生老闆裝針孔偷拍行徑，對好客標章形成極大諷刺，網友已在google搜尋中將此民宿標示為「偷拍民宿」。

台東縣政府官員今天早上到偷拍民宿稽查，大門深鎖。（記者黃明堂攝）

台東偷拍民宿曾獲「好客民宿」認證。（取自業者臉書）

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