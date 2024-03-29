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12人群聚吸食 彰警攻堅破獲桃園彩虹菸分裝場

彰化縣刑警大隊在桃園市破獲彩虹菸分裝場，起出彩虹菸720支，為新興的第3級毒品，可說是毒品大雜燴，吸食過量恐致命。 （記者湯世名攝）

彰化縣刑警大隊在桃園市破獲彩虹菸分裝場，起出彩虹菸720支，為新興的第3級毒品，可說是毒品大雜燴，吸食過量恐致命。 （記者湯世名攝）

2024/03/29 10:34

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警方日前循線在桃園市破獲一處彩虹菸分裝場，當場查獲以林姓男子為首的12名男女嫌犯，起出毒品彩虹菸720支、毒品咖啡包64包、大麻、愷他命毒品、菸草188包等大批贓物。警方指出，這12人涉嫌群聚吸食毒品，其中彩虹菸為新興的第3級毒品，混和愷他命、卡西酮等毒品成分，可以說是毒品大雜燴，吸食過量恐致命。

彰化縣警局刑警大隊接獲情資指出，桃園市平鎮區一處鐵皮屋有不明人士群聚，疑有吸食毒品，警方監控多時見時機成熟，本月中旬大批員警荷槍實彈前往現場破門攻堅，當場查獲以林姓男子為首的10男2女群聚，現場瀰漫濃濃的毒品味道。

經過清點，現場查扣毒品彩虹菸720支、毒品咖啡包64包、大麻、大麻研磨器、愷他命毒品、K盤5個、菸草188包、磅秤5台、分裝袋1袋、手機21支及監視器主機1台等贓物。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進指出，新興毒品彩虹菸為第3級毒品，混和愷他命、卡西酮等毒品成分，可以說是毒品大雜燴，是毒販製毒後剩下的原料收集起來，隨意添加成分摻入菸草，吸食後容易出現產生成癮依賴、心臟衰竭、膀胱功能失常、幻覺及暴力自殘等副作用，嚴重者甚至會致命。

警方在偵訊後，將全案依毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦。

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彰化縣刑警大隊在桃園市破獲一處彩虹菸分裝場，當場查獲以林姓男子為首的12名男女嫌犯。 （圖由警方提供）

彰化縣刑警大隊在桃園市破獲一處彩虹菸分裝場，當場查獲以林姓男子為首的12名男女嫌犯。 （圖由警方提供）

彰化警方在桃園市平鎮區破獲一處彩虹菸分裝場，查獲以林姓男子為首的12名男女嫌犯。 （圖由警方提供）

彰化警方在桃園市平鎮區破獲一處彩虹菸分裝場，查獲以林姓男子為首的12名男女嫌犯。 （圖由警方提供）

彰化縣刑警大隊在桃園市破獲彩虹菸分裝場，起出彩虹菸720支，為新興的第3級毒品，可說是毒品大雜燴。（記者湯世名攝）

彰化縣刑警大隊在桃園市破獲彩虹菸分裝場，起出彩虹菸720支，為新興的第3級毒品，可說是毒品大雜燴。（記者湯世名攝）

彰化縣刑警大隊在桃園市破獲彩虹菸分裝場，起出彩虹菸720支、毒品咖啡包64包、大麻、愷他命毒品、菸草188包等大批贓物。（記者湯世名攝）

彰化縣刑警大隊在桃園市破獲彩虹菸分裝場，起出彩虹菸720支、毒品咖啡包64包、大麻、愷他命毒品、菸草188包等大批贓物。（記者湯世名攝）

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