外送員身藏彩虹菸飄出濃濃毒品味 遇上「雷霆除暴」行動被逮

中壢警方查獲彭姓美食外送平台外送員（左）身上藏有彩虹菸。（警方提供）

2024/04/13 11:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市彭姓美食外送平台外送員，12日晚間遇上中壢警分局執行「雷霆除暴」行動的路檢點，因身上飄出濃濃毒品味，引來警方關注，他想辯稱身上的味道是糖果味，卻被警方直接戳破謊言「是彩虹菸的味道吧！」隨後從他身上起出2包共36支毒品彩虹菸，訊後已依毒品罪嫌將彭男送辦。

中壢、龍潭、大溪、平鎮、楊梅、大園警分局12日深夜到今天凌晨，同步執行「雷霆除暴」行動，分別派遣警力針對轄內的KTV、網咖、養生館、麻將會館、撞球館等治安疑慮場所，進行臨檢，並布設路檢點與線上巡邏網，針對違規或不法行為進行掃蕩。

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其中龍潭警分局在龍潭區龍源路、粗坑路口，發現張姓男子駕車卻行車不穩異常搖晃，將他攔下盤查，他雖酒測值為0，但眼神呆滯，警方帶他返回派出所驗尿呈現毒品K他命陽性反應，警方表示，張男顯是毒駕，訊後已依公共危險罪嫌將他送辦。

大溪警分局則查獲各類刑案4人、通緝犯1人、毒品犯罪2人、酒駕1人等，大溪警分局長吳傳銘說，暴力案件易造成民眾恐慌，警方將持續增加執法強度，針對街頭暴力等案件，強勢打擊、依法嚴辦，以壓制犯罪氣燄，確保治安平穩。

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龍潭警分局執行「雷霆除暴」行動進行臨檢。（警方提供）

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