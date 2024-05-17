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拿自己尿液混充增加毒品人口採尿到驗率 中壢警被判刑1年1月

桃園地方法院判處蘇姓警員1年1月有期徒刑。（記者周敏鴻攝）

桃園地方法院判處蘇姓警員1年1月有期徒刑。（記者周敏鴻攝）

2024/05/17 13:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢警分局大崙派出所蘇姓警員，負責毒品調驗業務，去年4月1日，將6瓶裝有自己尿液的檢體交給前來接受採驗的李姓男子等3人，假裝是3人的尿液並送往台灣檢驗科技公司，桃園地方法院今（17日）因蘇姓警員觸犯行使公務員登載不實文書罪，判處他有期徒刑1年1月，全案還能上訴。

檢方調查，42歲蘇姓警員負責毒品調驗業務，須定期找毒品人口來進行尿液檢驗，卻異想天開，為增加定期應受尿液採驗的到驗率，而便宜行事並要求李男等3人配合，蘇姓警員與李男等3人到案後，都坦承不諱，已於今年3月間將蘇姓警員提起公訴。

桃園地方法院認為，蘇姓警員觸犯刑法第216條、第213條的行使公務員登載不實文書罪，他身為警務人員，本應奉公守法、積極查緝不法與維護社會治安，卻不知謹守分際，僅為求到驗率績效，而影響尿液採驗結果的正確性，所為已使警察的聲譽嚴重受損，更玷污公權力執行之公正性，無異助長犯罪，造成社會大眾錯認警察甚或司法人員與毒品人口勾結的印象，量處1年1月有期徒刑。

中壢警分局表示，蘇姓警員觸法，警方秉於自律、自清主動報請桃園地檢署指揮偵辦，事後已記蘇姓警員1大過懲處並列教育輔導對象、調地服務，後續將依桃園地方法院判決結果，按警察人員人事條例循程序辦理停職事宜。

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