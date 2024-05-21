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在「抖音」賣不含毒品的「毒咖啡」 2人加重詐欺罪被判刑

郭男與王男在抖音賣毒咖啡包，卻沒交貨或給賣家一般咖啡包，台中地院依加重詐欺罪各判刑1年7月。（記者張瑞楨攝）

郭男與王男在抖音賣毒咖啡包，卻沒交貨或給賣家一般咖啡包，台中地院依加重詐欺罪各判刑1年7月。（記者張瑞楨攝）

2024/05/21 08:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市郭姓男子與王姓男子在「Tiktok」（抖音），刊登賣毒咖啡包的廣告，3名買家洽詢後，匯款共3萬6500元購買，兩人把錢領出花光，卻誆稱毒咖啡包被警察查獲，或交出不含毒品的普通咖啡包，甚至不交貨，其中1名買家不甘心被騙而報警，這兩人雖未觸犯販毒罪，但卻觸犯加重詐欺取財罪，台中地方法院審理時，兩人坦承犯行，台中地院判處兩人各1年7月徒刑。

判決書指出，郭男與王男沒有販賣毒咖啡包的真意，卻在2022年2至3月間，在網路社群軟體「Tiktok」（抖音），公開刊登販賣毒咖啡包的廣告，張姓男子、許姓男子與紀姓女子見到廣告而詢問，兩人要求買家先付款，3人陸續匯款各1萬700元、3500元與2萬2300元，合計3萬6500元。

兩人卻告訴張男，毒咖啡包被警察查扣，至於許男部分，兩人雖交貨，卻是一般咖啡包，沒有含毒品，紀姓女子部分，兩人則宣稱匯款沒收到，要求紀女多次匯款，紀女匯款7次，共計2萬2300元，兩人還是沒交貨。

這兩人把買家匯款的錢領出花光，因購毒是違法行為，許男與紀女自認倒霉，不敢提出告訴，卻有損失1萬700元的張男不甘心，向警方提出告訴。

台中地檢署認為，郭男與王男不構成販毒罪，但兩人卻構成「共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪」（加重詐欺取財罪）而起訴，台中地方法院審理時，兩人坦承犯行，且供稱得款一人一半花用，台中地方法院依上述罪名，共三罪，每次判刑1年1月至1年3月，合併執行1年7月徒刑，犯罪所得沒收，可上訴。

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