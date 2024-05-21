賓士沒熄火被開走 車上男童遭丟包

警方追蹤在一處田中的鐵皮屋逮獲廖嫌。（警方提供）

2024/05/21 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓婦人前天駕駛賓士車到一中商圈，因急著拜拜車子臨停未熄火，將就讀國小兒子獨留車內，隨即被歹徒盯上侵入車內開走，還將男童丟包後逃逸，警方昨循線在彰化縣一處田中鐵皮屋將涉案廖嫌查緝到案，除尋回贓車還起出毒品及子彈，訊後全案依竊盜等罪嫌送辦。

台中市第二警分局前天上午十一點多接獲陳婦報案，臨停育才北路上的賓士車疑遭拖吊，表示當時是要前往附近土地公廟拜拜，車輛未熄火、上鎖，並將就讀國小十二歲兒子留在車上，員警迅速向交通大隊查詢車輛是否被拖吊，並調閱相關監視器影像，驚見一名穿黑衣歹徒在賓士車周遭短暫觀望後，試開車門後開啟上車。

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此時歹徒發現男童坐在後座要求下車，惟男童疑受到驚嚇未有反應，加上當時商圈人車相當多，歹徒怕事蹟敗露急忙將車開走，沿育才北路疾駛接著右轉雙十路，直到距案發現場約兩百公尺遠處，才停車將男童強拉下車，繼續駕車逃逸，男童下車後向路過民眾求助，由民眾載至鄰近派出所報案。

警循線逮賊 起出毒品、子彈

警方在確認車輛遭竊後，立即通報線上警力攔查圍捕，經調閱相關路口監視器發現，歹徒竊車後拔除車牌，一路往南方向逃逸，立即成立專案小組追緝，鎖定有竊盜、毒品及詐欺等前科的四十歲廖男涉有重嫌，查出他在竊車得手的當天中午，就將贓車駛至彰化縣伸港鄉一間友人所有鐵皮屋內，並與友人在屋內休憩。

警方昨上午動員大批警力趕往包圍查緝，此時仍在睡夢中廖嫌被驚醒，嚇得跳窗跑到稻田中企圖逃竄，仍被警方制伏逮捕，但現場並未發現贓車，後循線在中市豐原區一處空地尋獲，另警方在鐵皮屋內查扣海洛因一包、安非他命二包及子彈二顆等證物，依法將其帶返偵辦。

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