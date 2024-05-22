新航乘客劫後餘生！回憶亂流當下多人被拋飛、機內慘況曝

新加坡航空公司編號SQ321的波音777-300ER型客機，21日在飛往新加坡時遭遇嚴重亂流，造成機上乘客1死、30餘傷。（路透）

2024/05/22 09:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡航空公司（Singapore Airlines）一架從英國倫敦起飛、編號SQ321的波音777-300ER型客機，21日在飛往新加坡時遭遇嚴重亂流，造成機上乘客1死、30餘傷。機上乘客事後回憶當時狀況，表示幾乎所有沒繫安全帶的旅客與空服員，都在亂流當下被拋飛，撞上機艙天花板與置物櫃。

根據《路透》報導，來自馬來西亞的28歲學生阿茲米爾（Dzafran Azmir）回憶當時的意外過程，表示在航程剩下3小時的時候，感覺飛機開始劇烈搖晃，當下便趕緊檢查安全帶是否有繫好，但阿茲米爾觀察到，許多其他乘客還沒來得及繫好安全帶。

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阿茲米爾說：「飛機突然之間向下墜落，墜落幅度十分劇烈，所有坐在座位上、沒繫安全帶的人都馬上被拋飛，有些人的頭撞到機艙上方的置物櫃，把置物櫃撞凹，也有人撞到燈罩，甚至直接撞破天花板。」

SQ321班機在5分鐘內從3.7萬英呎（約1萬1277公尺）高空下降至3.1萬英呎（約9448公尺），讓機艙內一陣混亂。阿茲米爾提到，人們被拋飛後摔倒在地，他的手機也飛到旁邊的走道上，乘客的包包、隨身物品與鞋子四處亂飛。空服人員與廁所內的人傷勢最嚴重，許多人躺在地上站不起來，脊椎和頭部都受傷了。阿茲米爾在班機降落在泰國曼谷之後，看到許多救護人員進入機艙內檢查乘客傷勢，花了90分鐘才將乘客疏散完畢。

機上乘客事後回憶當時狀況，表示幾乎所有沒繫安全帶的旅客與空服員，都在亂流當下被拋飛，撞上機艙天花板與置物櫃。（路透）

乘客表示，空服人員與廁所內的人遭遇亂流後傷勢最嚴重。（路透）

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