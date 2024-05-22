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肉搏中捷3刀凶嫌 長髮哥許瑞顯凌晨再發159字曝心聲

許瑞顯在IG報平安。（翻攝自IG）

許瑞顯在IG報平安。（翻攝自IG）

2024/05/22 09:29

首次上稿 09:12
更新時間 09:29

〔記者張軒哲／台中報導〕高雄洪姓男護專生昨（21）日上午突然涉嫌在台中捷運綠線車廂內砍殺乘客，所幸綁著馬尾的乘客許瑞顯奮勇與嫌犯搏鬥制止；身為自由健身教練的許瑞顯因刀傷送醫，經手術縫合，今日凌晨4點多二度在網路報平安：「我知道大家都是在稱讚我我很開心，但我目前真的分身乏術沒辦法回覆大家，我只能先在這裡統一跟大家說一句，謝謝你們的關心。」

許瑞顯昨晚手術順利，他先在IG報平安並更新近況，「謝謝大家關心，我出手術室了，生命沒有危險，訊息有點多，我休息一陣子再慢慢回，謝謝大家」，並提醒，他目前沒有急缺醫藥費，若大家有收到奇怪的訊息，千萬不要隨便亂匯款轉帳，「那都是詐騙啊啊」。

許瑞顯在凌晨4點再度發文，他提及許多網友跟親友表達關心跟鼓勵，「除了朋友之外，其中有很多都是我尊敬的前輩、教練、選手。如果沒回到訊息，我真的忙不過來我很抱歉，我IG現在跟當了一樣根本出不了通知，滑訊息也要卡很久。然後不認識的人的私訊超級多，我知道大家都是在稱讚我我很開心，但我目前真的分身乏術沒辦法回覆大家，我只能先在這裡統一跟大家說一句，謝謝你們的關心。」

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